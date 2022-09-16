英女王逝世｜英媒：繼安德魯王子後　哈里王子獲准穿軍裝送別祖母

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯英國女王伊麗莎白二世）於本月8日離世後，以倫敦橋為首的各項計畫逐步推行，脫離王室遠居的哈里王子（Prince Harry）也帶着愛妻梅根趕回英國，雖然一度證實將不會在英女王的守靈、告別式上穿回軍裝，但如今消息指出，王室有意為此打開特例。



根據英國《鏡報》報道，曾身陷性侵醜聞的英女王的次子安德魯王子（ Prince Andrew ）與脫離王室的哈里王子因身份等因素，不被允許穿着軍裝參加告別式等公開場合的活動，然而稍早消息傳出，繼安德魯王子之後、英國白金漢宮也將允許哈里王子在送英女王最後一程時穿回榮譽軍裝。

少數曾到阿富汗服役的王室成員 點擊放大瀏覽哈里王子在各場合穿過的服裝：

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哈里王子自2020年脫離王室後就不被允許於公開場合穿著軍裝、同時剝去其軍銜，讓大批英國民眾不滿直言非常不公平，因為哈里王子不僅身分特殊，更是當今英國王室相關成員中，少數曾親身投入軍旅生涯、在阿富汗戰爭中衝鋒陷陣的人之一。

有別於前幾日哈里王子的聲明，除了表明將穿著晨服，希望大家將重點聚焦在英女王的告別巡禮上一事，如今部分消息人士證實，哈里王子將與其餘7名孫字輩的王室成員同樣穿著軍裝參與英女王的守靈儀式，眾人一致認為，這是放下一切的時刻、也是對英女王最後的尊重，「這更是提倡和諧統一的女王會希望見到的」。

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