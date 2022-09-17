英女王逝世｜英王查理斯兄妹到場守靈　安德魯王子以軍裝現身

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）離世後，其靈柩移送至倫敦西敏宮（Palace of Westminster），大批民眾排隊瞻仰。英王查理斯三世（King Charles III）四兄妹9月16日晚上到場守靈，其中失去軍銜的安德魯王子（Prince Andrew）亦獲破例再次穿上軍裝現身。



英女王逝世：英王查理斯三世9月16日率領安妮公主、安德魯王子、愛德華王子在倫敦西敏宮為母親伊利沙伯二世的靈柩守靈，其中走在查理斯後面的安德魯獲破例再次穿起軍裝。（AP）

《衛報》報道，查理斯三世、安妮公主（Princess Anne）、安德魯王子和愛德華王子（Prince Edward）在當地時間16日晚上7時45分左右抵達西敏宮內的西敏廳（Westminster Hall），他們穿上軍裝各自站在靈柩四邊，垂下頭默禱，期間民眾繼續走在靈柩兩旁悼念。

英女王逝世：英王查理斯9月16日到倫敦西敏宮，為母親伊利沙伯二世的靈柩守靈。（AP）

查理斯三世兄妹守靈十五分鐘之後離開，威爾斯親王威廉王子（Prince William）及哈里王子（Prince Harry）則會在17日參加守靈，其中在2020年卸下王室高層職務的哈里王子亦會獲准再次穿上軍裝，外界普遍認為，此舉象徵英國王室一家對女王的最後尊重。

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