馬來西亞促中國儘快重開邊境　刺激與東盟經濟活動

新加坡《聯合早報》9月17日稱，馬來西亞首相伊斯梅爾（Ismail Sabri Yaakob）促請中國儘快重開國門，恢復到冠病疫情前的常態。



他9月16日在第19屆中國—東盟博覽會（CAEXPO，中國稱中國—東盟博覽會）開幕禮上，通過影片發表演說時指出，重開邊境對刺激中國和東盟的經濟活動十分重要，還能加強雙方的戰略夥伴關係。

他說，大多數國家已重新開放邊境，恢復疫前的正常商業運營，希望中國也能與東盟國家一樣，在不久的將來重開邊境。「這不僅是為了加強中國和東盟之間互聯互通，更是為了創造一個提升雙方戰略合作的環境。」

他指出，儘管中國和東盟仍面臨疫情的巨大挑戰，但雙方須繼續共同努力，鼓勵多邊貿易關係，協助本區域渡過危機，應對未來可能因地緣政治而爆發的任何問題。

「正如東盟全面復甦框架所描述的，我們必須努力保持供應鏈不中斷，通過消除貿易壁壘，讓基本商品和服務流通更便利。有了港口、機場和物流網絡等適應新常態的關鍵基礎設施的支持，我相信貿易活動能一直順利開展，為促進區域經濟復甦做出貢獻。」

這就是從馬來西亞檳城光大大廈往外看的夜景。（圖片來源：檳城旅遊局）

馬國已在今年4月重開邊境，促使國家經濟及旅遊業逐步復甦。根據馬國機場控股公司公佈的最新數據，今年8月機場客流量達790萬人次，是2019年疫情前客流量的62.1％。其中，國際與國內旅客人次分別是170萬和310萬。

馬國機場控股公司發聲明指出，多個國家重開國門後，許多航空公司跟着恢復航班及推出新航線，使國際旅客出行量大增。「其他促成增長的因素包括沙特阿拉伯放寬了簽證要求，帶動朝聖人潮，以及（馬國）政府放寬外國旅客的入境要求。」此外，柔佛州旅遊局局長蘇海里指出，邊境重開及疫情管制大幅放寬後，柔州旅遊業明顯好轉，旅遊局已定下今年內吸引600萬旅客人次的目標，同時放眼明年能增加到至少1000萬旅客人次。

他也說，目前到訪柔州的外國旅客以東南亞國家為主，當中又以新加坡和印度尼西亞旅客居多。「我們也希望吸引其他地區，如中東和歐洲的旅客。我們還希望中國能早日開放邊境；疫情前，中國是柔州的主要旅客來源國之一。」

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