王毅訪問馬來西亞會晤首相外長等人　稱雙方達成五點共識

中國外長王毅訪問馬來西亞，他7月12日在吉隆坡同大馬外長賽夫丁（Saifuddin Abdullah）會談後，兩人共同見記者，王毅稱雙方達成一系列重要共識，包括同意高質量共建「一帶一路」、加快推進「南海行為準則」磋商等。



王毅此行也有會見馬來西亞最高元首阿卜杜拉（Tengku Abdullah）、馬來西亞首相伊斯梅爾（Ismail Sabri Yaakob）等人。

王毅在與賽夫丁會談後見記者表示，中馬關系正迎來新的發展機遇，中方願同馬方重溫初心、繼往開來，為雙邊關係設定新目標，明確新重點，推動兩國合作邁上新台階。

據中國外交部指，王毅此訪期間，雙方達成一系列重要共識：

一是就秉持「天下一家」理念，朝着構建中馬命運共同體方向共同努力達成共識，中馬理念相近，利益相融，人文相通，彼此命運本已休戚與共，明確共建中馬命運共同體的大方向，將賦予中馬全面戰略夥伴關系新的時代內涵，為兩國合作開闢更廣闊的發展前景。

二是同意高質量共建「一帶一路」，推動全球發展倡議落地，以推進「兩國雙園」10周年為契機，打造經貿創新發展先行區和「一帶一路」產能合作示範區，培育數字經濟、綠色發展等合作新增長點，共同提升競爭能力和發展水平。

王毅：圖為2022年5月30日，中國國務委員兼外長王毅在斐濟出席記者會。（AP）

三是對接了互聯互通的發展藍圖，雙方將全力推進東海岸鐵路建設和沿線開發，就新馬鐵路建設保持溝通，還討論了打通泛亞鐵路中線的遠期目標，通過對接中老、中泰鐵路，實現聯通發展，加速區域一體化進程。

四是商定了惠民親民的務實舉措，中方願進口更多馬來西亞優質農產品，將安排馬來西亞留學生近期返華復課，幫助其實現人生夢想，還計劃大幅提升兩國直航航班，相信隨着疫情形勢好轉，兩國人民又可以像走親戚般常來常往。

五是凝聚了維護地區和平穩定的政治共識，雙方將倡導真正的多邊主義，踐行開放的區域主義，維護東盟的中心地位，拒絕陣營對抗和冷戰思維，加快推進「南海行為準則」磋商，共同把南海建設成為和平之海、合作之海。

王毅說，馬來西亞是此次出訪東南亞的「收官」之站，願與包括馬來西亞在內的東盟朋友們攜手，加強戰略互信、戰略協作，齊心協力維護好地區穩定。