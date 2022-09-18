非法移民湧入壓境　美兩黨互把移民「踢來踢去」　政府內部鬧矛盾

美國11月中期選舉臨近，邊境的非法移民問題再次受到關注。隨着湧入邊境的移民人數上升，美國兩黨就如何應對危機互相指責，民主黨批評共和黨州份把移民送去民主黨人管治的州份是「玩政治遊戲」。據美媒9月16日指，政府內部的國土安全部（DHS）與白宮也矛盾升溫。



據NBC報道，通過美墨邊境湧向美國的非法移民數字，已達到每天近8,000人，為邊防部門帶來巨大壓力，在部份邊境地方，邊境巡邏部門與地方慈善團體所得到的資源已不堪應付眾多無證移民。

美國霍士新聞（Fox News）16日又發放夜間在美墨邊境拍攝的影片指，在德州邊境城鎮伊格爾帕斯（Eagle Pass）一晚就有約500名移民湧入。

More video from our brand new @FoxNews night flying drone with thermal imaging from early this morning. Within just 2 hours in Eagle Pass, TX this AM, we saw 3 large groups totaling 500+ crossing illegally in three spots.

450,000+ illegal crossings in this sector so far this year pic.twitter.com/wkKeTcOBGB — Bill Melugin (@BillFOXLA) September 16, 2022

兩黨互把移民「踢來踢去」

非法移民數字上升之際，美國兩黨也展開罵戰，共和黨籍的德州州長阿博特（Greg Abbott）先指責拜登政府不作為，無法確保邊境安全，9月17日再度指示把一批為數約50人、大部份來自委內瑞拉的無證移民，用旅遊巴把他們送去美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）的家門前，他之前在15日已發出過一次類似指令。

賀錦麗回擊斥對方是玩政治遊戲，批評對方利用活生生的移民來玩政治噱頭。其餘民主黨人也「不甘示弱」，例如有一批移民遭從德州送到紐約，紐約官員16日宣布把部份人再移送去佛羅里達州（共和黨管治的州份），稱這些移民都是想去佛州，那裏有更大的委內瑞拉移民社區。結果移民就變成人球遭「踢來踢去」。

非法移民問題：2022年9月15日，德州指示把一批無證移民送往副總統賀錦麗位於華盛頓特區的家門前（Getty）

政府內部矛盾升溫

美國全國廣播公司（NBC）引述來自政府的消息人士報道，政府內部的國土安全部（DHS）與白宮也出現齬齟，白宮近來就移民問題召開一系列高層級會議，國土安全部官員拋出不同選項，包括把移民送去北部靠近加拿大邊境的城市，以紓緩美墨邊境的擁擠問題，又有方案是建議把移民送去洛杉磯等城市，當地的收容機構會獲預先通知，以準備應對新來的移民，以避免發生如在紐約、芝加哥般突如其來的情況。報道指，官員對白宮的抗拒感到沮喪。

美國兩黨就非法移民問題再度互相指責，民主黨籍的副總統賀錦麗批評共和黨人玩政治遊戲，圖為她2022年9月12日在華盛頓特區見記者（AP）

NBC又指，白宮官員過去曾制定標準，美墨邊境每天湧入人數一旦達到9,000人，將啟動名為「內陸處理」（interior processing）的程序，即把非法移民從邊境地區送去內陸城市，讓當地收容機構照顧他們，再讓這些移民等候與家人團聚或是等候出庭。

報道稱，國土安全部官員近來在與白宮官員的會議中主張政府應該開始準備飛機，為「內陸處理」程序作好準備。