美國兩黨「乾坤大挪移」　非法移民變武器　戰火燒到副總統家門

美媒9月14日稱，美國民主黨和共和黨就邊境和移民政策發生齬齟，他們透過將非法移民送到對方管治領域的方式來抗議，令移民慘變「人球」。



由共和黨人控制的德州（Texas）、佛羅里達州（Florida）、紐約市的非法移民被送往其他州，有人更被遺棄在副總統賀錦麗（Kamala Harris）家門外。

美國新聞網站Axios於9月15日稱，自2022年春季起，德州已有逾1萬名非法移民被送往民主黨人管治的城市，而德州官員這樣做，旨在挑戰總統拜登（Joe Biden）的邊境政策，並測試民主黨城市的社會安全網。

德州和佛羅里達州擅自將移民送到不合適的地方，令他們苦不堪言，負責協助非法移民的組織和義工也無所適從。

德州州長阿博特（Greg Abbott）9月15日用巴士將約100名非法移民載到賀錦麗位於首都華盛頓的寓所門外。這些移民下車後不知道自己身在何方，極為困惑，這突如其來的情況也令前來協助的義工措手不及。

他15日在Twitter上解釋：「賀錦麗聲稱我們的邊境是安全的，而且否認危機。我們將移民送到她的後院，以呼籲拜登政府採取行動、確保邊境安全。」

This morning, two Texas buses of migrants arrived at the Naval Observatory in DC.



VP Harris claims our border is “secure” & denies the crisis.



We’re sending migrants to her backyard to call on the Biden Administration to do its job & secure the border. https://t.co/H5n0ChTbIX — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) September 15, 2022

拜登指共和黨攪事

佛羅里達州9月14日也採取與德州政府類似的抗議行動。

佛羅里達州出動兩架飛機，將約50名非法移民送到麻省（Massachusetts）的馬撒葡萄園島。它是一個「富人島」，很多富豪把它當作度假勝地，他們在島上建豪宅。

馬撒葡萄園島的官員和義工只好先將移民安置到教堂，並為他們提供水、尿片和衣物等必需品。

總統拜登（Joe Biden）批評共和黨人利用民眾操弄政治。

非法移民：圖為2022年9月15日，一批來自中美洲及南美洲的非法移民，被美國德州政府用巴士載到美國副總統賀錦麗位於首都華盛頓的寓所門外。（Getty）

兩黨「禮尚往來」 移民苦不堪言

當共和黨州將非法移民隨便安置到其他地方時，紐約市的民主黨政府在接收來自德州的非法移民後，卻將他們送到包括佛羅里達州在內的州份。

紐約市移民事務專員曼努埃爾・卡斯特羅（Manuel Castro）9月14日接受電視台FOX 5 New York節目Good Day New York訪問時指，很多被送到紐約市的人來自委內瑞拉，他們不想來紐約，而是希望到包括佛羅里達州在內的其他地方，因為當地有最大的委內瑞拉移民社區，他們在當地有家人。

包括德州、佛羅里達州、紐約市在內的地方政府就是用這種方式不斷將非法移民運來運去，令他們被迫過居無定所的生活。