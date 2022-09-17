美國兩黨「乾坤大挪移」 非法移民變武器 戰火燒到副總統家門
美媒9月14日稱，美國民主黨和共和黨就邊境和移民政策發生齬齟，他們透過將非法移民送到對方管治領域的方式來抗議，令移民慘變「人球」。
由共和黨人控制的德州（Texas）、佛羅里達州（Florida）、紐約市的非法移民被送往其他州，有人更被遺棄在副總統賀錦麗（Kamala Harris）家門外。
美國新聞網站Axios於9月15日稱，自2022年春季起，德州已有逾1萬名非法移民被送往民主黨人管治的城市，而德州官員這樣做，旨在挑戰總統拜登（Joe Biden）的邊境政策，並測試民主黨城市的社會安全網。
德州和佛羅里達州擅自將移民送到不合適的地方，令他們苦不堪言，負責協助非法移民的組織和義工也無所適從。
德州州長阿博特（Greg Abbott）9月15日用巴士將約100名非法移民載到賀錦麗位於首都華盛頓的寓所門外。這些移民下車後不知道自己身在何方，極為困惑，這突如其來的情況也令前來協助的義工措手不及。
他15日在Twitter上解釋：「賀錦麗聲稱我們的邊境是安全的，而且否認危機。我們將移民送到她的後院，以呼籲拜登政府採取行動、確保邊境安全。」
This morning, two Texas buses of migrants arrived at the Naval Observatory in DC.— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) September 15, 2022
VP Harris claims our border is “secure” & denies the crisis.
We’re sending migrants to her backyard to call on the Biden Administration to do its job & secure the border. https://t.co/H5n0ChTbIX
拜登指共和黨攪事
佛羅里達州9月14日也採取與德州政府類似的抗議行動。
佛羅里達州出動兩架飛機，將約50名非法移民送到麻省（Massachusetts）的馬撒葡萄園島。它是一個「富人島」，很多富豪把它當作度假勝地，他們在島上建豪宅。
馬撒葡萄園島的官員和義工只好先將移民安置到教堂，並為他們提供水、尿片和衣物等必需品。
總統拜登（Joe Biden）批評共和黨人利用民眾操弄政治。
兩黨「禮尚往來」 移民苦不堪言
當共和黨州將非法移民隨便安置到其他地方時，紐約市的民主黨政府在接收來自德州的非法移民後，卻將他們送到包括佛羅里達州在內的州份。
紐約市移民事務專員曼努埃爾・卡斯特羅（Manuel Castro）9月14日接受電視台FOX 5 New York節目Good Day New York訪問時指，很多被送到紐約市的人來自委內瑞拉，他們不想來紐約，而是希望到包括佛羅里達州在內的其他地方，因為當地有最大的委內瑞拉移民社區，他們在當地有家人。
包括德州、佛羅里達州、紐約市在內的地方政府就是用這種方式不斷將非法移民運來運去，令他們被迫過居無定所的生活。