澳洲10年來首次增加永久居留移民人數上限　解決勞動人口不足

澳洲政府9月2日宣布，政府會在本財政年度將永久居留移民人數上限增加3.5萬人，令總人數上限增至19.5萬人。這是澳洲10年來首次增加永久居留移民人數上限，目的是解決國內勞動人口不足的問題。



在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，澳洲政府收緊入境政策，導致國內多個行業人手不足的情況加劇。職員不足令機場運作陷入混亂、沒人協助採摘農場的水果、醫護人員短缺令醫療系統壓力大增。

澳洲內政部長奧尼爾表示：「我們的重點始終是澳洲人的工作……但新冠肺炎疫情的影響如此嚴重，即使我們用盡所有其他方法，我們仍會欠缺數以千計的工人，至少在短期內是這樣。」

她說：「（我們）正從一個幾乎完全專注於如何讓民眾遠離的制度，轉變為一個意識到我們正處於一場全球人才爭奪戰的制度。」

英國廣播公司（BBC）9月2日稱，目前澳洲全國有超過48萬個職位空缺，但由於失業率處於近50年以來的低位，僱主正努力填補職員人手空缺。報道指，澳洲政府表示，包括中國、印度和英國在內的國家是澳洲的主要移民來源，澳洲國內的職位空缺需靠這些國家的移民來填補。