拜登：中國若武力侵台灣美國會出兵防衛　白宮澄清　台外交部回應

美國總統拜登（Joe Biden）9月18日表示，假如中國侵犯台灣，美國部隊將會出面防衛。白宮其後表示，這並非美國正式的政策，美國對台政策沒有改變。



拜登18日出席接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）電視節目《60分鐘》，當被問及美軍是否會防衛台灣時，拜登回答：「是的，如果事實上發生前所未有的攻擊的話。」

白宮發言人其後稱：「總統之前已說過，包括今年較早前在東京（Tokyo）。他（當時）也明確表示，我們的台灣政策沒有改變。這仍是真的」。

對此，外交部表達誠摯感謝，並強調，自拜登政府上任以來，已一再重申美國對台灣的安全承諾，台灣將持續強化自我防衛能力，堅定對抗威權主義的擴張與侵略。

外交部發言人歐江安19日指出，自拜登政府上任以來，已一再重申美國對台灣的安全承諾；尤其今年8月以來中國無端在台海地區升高軍事挑釁，拜登政府已經多次以公開發言及具體行動力挺台灣，包括美國資深官員公開聲明、促成七國集團（G7）及歐盟外長的聲明、派遣軍艦在台海執行「自由航行任務」，均展現對台灣安全的高度重視與堅定支持。

歐江安稱，面對中國的軍力擴張與挑釁行徑，我國政府將持續強化自我防衛能力，堅定對抗威權主義的擴張與侵略，同時深化台美緊密安全夥伴關係，並與所有理念相近國家加強合作，共同堅決維護台海安全、以規則為基礎的國際秩序，以及印太地區的和平、穩定與繁榮。