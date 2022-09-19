英女王國葬後　靈柩安放國王喬治六世紀念教堂　與菲臘親王合葬

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的國葬9月19日在倫敦西敏寺舉行後，其靈柩將安放於國王喬治六世紀念教堂（The King George VI Memorial Chapel），與已故丈夫菲臘親王（Prince Philip）合葬。



伊利沙伯二世的靈柩14至19日停放在倫敦西敏宮西敏廳供公眾瞻仰，19日上午10時44分（香港時間下午5時44分）從西敏廳運往西敏寺，11時開始國葬。

英國王室成員19日下午4時（香港時間晚上11時）會在溫莎堡（Windsor Castle）的聖喬治教堂為英女王舉行私人葬禮。而到了晚上，英女王會安葬在國王喬治六世紀念教堂。而菲臘親王的靈柩也會從聖喬治教堂的皇家墓室（Royal Burial Ground），移至女王靈柩旁邊。

英女王最後的安息之所

英女王父親喬治六世（George VI）原安放在聖喬治教堂的皇家墓室（Royal Burial Ground），但之後移送到國王喬治六世紀念教堂。

根據《每日郵報》，由於喬治六世不想長眠聖喬治教堂的皇家墓室，伊利沙伯二世為父親建造了國王喬治六世紀念教堂。

喬治六世的王后伊利沙伯（Queen Elizabeth, the Queen Mother）和他們的女兒、伊利沙伯二世的妹妹瑪嘉烈公主（Princess Margaret）均於此長眠。

聖喬治教堂

英女王的私人葬禮在聖喬治教堂舉行，菲臘親王逝世後也是暫時安葬於聖喬治教堂的皇家墓室。

聖喬治教堂建於1475年至1528年，距離國王喬治六世紀念教堂約1.6公里，目前安放24名王室成員。

皇家墓室是1804年至1810年期間為喬治三世（George III）建造，包括3位國王，包括喬治三世和他2名兒子喬治四世（George IV）和威廉四世（William IV）。

菲臘親王的母親愛麗絲公主（Princess Alice）的遺體亦曾暫時安放在這個皇家墓室，但後來移送到耶路撒冷（Jerusalem）橄欖山。