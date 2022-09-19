英女王國葬｜喬治王子夏洛特公主將出席　查理斯三世感謝全球支持

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）國葬香港時間19日下午6時舉行，葬禮的細節和參與儀式的王室成員名單已出爐，威廉王子的一對兒女喬治王子和夏洛特公主確定將會出席。



葬禮舉行時，英王查理斯三世和王后卡米拉將緊隨英女王的靈柩，其後是安妮公主和她的丈夫勞倫斯（Timothy Laurence），接着是安德魯王子，再後一排是愛德華王子伉儷，然後就是威廉王子和王妃凱特。

9歲的喬治王子和7歲夏洛特公主會跟隨在父母後面，並列而行，但他們4歲的弟弟路易王子則料不會在場。

查理斯三世再感謝各地支持者

英女王逝世後，全球多國都向英國王室表示哀悼。其遺體擺放在西敏宮西敏廳多日以來，不少民眾排隊逾十小時輪候瞻仰。

查理斯三世18日經白金漢宮發放信息，稱「過去十日，大量弔唁信息和國內外給予的支持，深深感動了我和妻子」，「在倫敦、愛丁堡、希爾斯堡和加的夫，所有人不計麻煩前來向我親愛的媽媽、服務一生的已故女王致意，我們深深被感動」，「在我們準備向她最後告別時，我想直接借此機會感謝在這悲傷時刻中，支持和安慰我和我家人的無數人。」