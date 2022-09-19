英女王國葬│威爾斯王妃凱特會見烏克蘭第一夫人

英國威爾斯王妃凱特（Princess of Wales, Kate Middleton）周日在白金漢宮接見來英準備參與英女王伊利沙伯二世國葬的烏克蘭第一夫人澤連斯卡（ Olena Zelenska）。

路透社報道，代表丈夫、烏克蘭總統澤連斯基出席英女王國莽的澤連斯卡，在同日較早時間已在西敏廳瞻仰英女王靈柩。這也是自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，烏克蘭第一夫人首次赴英訪問。據指，英方未有邀請俄羅斯總統普京出席周一的國葬。

留守烏克蘭的澤連斯基在俄羅斯入侵烏克蘭期間，其領導能力受到英國王室成員稱讚。凱特與丈夫威廉王子此前曾表示，「與所有烏克蘭人民站在一起」。

The Duke and Duchess of Cambridge have been to the Ukrainian Cultural Centre in London to show their support for the relief effort and the people of Ukraine. pic.twitter.com/qcrB0PSopF — Richard Palmer (@RoyalReporter) March 9, 2022

3月，他們更戴上烏克蘭國旗顏色的胸針，訪問了倫敦的烏克蘭文化中心，與義工會面，並送上肯辛頓宮自製的朱古力布朗尼及燕麥棒。