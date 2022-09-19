英女王逝世｜國葬在即數百港人英領館送別　七旬翁見證登基與離世

英女王伊利沙伯二世逝世，今（19日）將舉行國葬。不少港人無懼炎熱，前往位於金鐘的英國駐港領事館悼念，逾數百人趕趁最後機會為英女王送別。有年逾70歲的老翁憶述當年英女王登基時，自己曾參與位於修頓球場的慶祝儀式，「入場一人有一碗叉燒飯」，亦獲贈寫有「天佑我皇」的漱口盅，直言份外難忘；亦有生於千禧年的年輕人聯同友人到場，他認為英女王離世是時代終結，盼可見證歷史。



英國駐香港總領事館今日最後一天開放公眾弔唁，今早九時開放前，已有大批市民到場排隊，現場人龍至香港公園近高等法院入口，目測最少數百人輪候，職員指將於中午十二時截龍。

長者或有需要人士可用優先通道

多名市民帶同花束到場獻花，向英女王表達敬意，領事館門前形成壯觀花海，不少人駐足拍照留念，亦有市民自發擺放悼念照片，及向途人派發自製紀念品。今日天氣炎熱，排隊人士紛紛擔遮避猛烈陽光，亦自備風扇消暑。領使館職員亦安排長者或有需要人士使用優先通道。

73歲的謝先生由屯門出發，今早約八時到達現場。他指，昨日領事館休息，但專程預演路線，「驚（今日）唔識路」，並於門外獻花。他提到，進入領事館後需進行安檢，及分流等侯簽署吊唁冊，期間秩序良好。

70年前參加修頓球場慶登基儀式 獲贈鋁質漱口盅歷歷在目

謝先生指自己從未為政要追思送行，「其他都冇」，英女王則是唯一，「因為我好敬愛佢。」他憶述道，1953年英女王登基時，他當時年僅三歲，因緣際會下有機會參與位於修頓球場的慶祝儀式，「有鄰居當時喺修頓做管理，畀咗我哋喺後門入，記得當時好多人，入場又有碗叉燒飯，又有個鋁質漱口盅，寫住 『天佑我皇』。」不過隨年月漸去，「已經唔見咗，好可惜。」

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謝先生又指，兩歲時跟隨父母來港，「當時走難嚟到香港，都好感恩喺呢度成長。」他認為，英女王處理家庭及國事恰如其分。

同樣於八點多到場追思、70歲的李太，她認為英女王充滿智慧，為人幽默，定期與首相研討國事，家庭盡本分，又愛戴國民，「係一個真正嘅女王，又得屋企人、丈夫同兒孫嘅愛，佢係一個好好嘅女士。」

她提到，自己兒時就讀官立小學，課室掛有女王像，當年到戲院看電影時亦會奏英國國歌，「所以印象好深刻。」她認為，「時代一路都轉變緊，佢勞苦咗咁多年，希望佢可以安息。」

▼9月16日 市民續弔唁英女王伊利沙伯二世▼



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03年出生、今年18歲的甘先生，他認為，英女王逝世是一個時代的終結，故專程到場見證及送其最後一程，「時代不斷轉化，政局不斷轉變，但佢嘅精神象徵永恆不變喺度。」他又稱，英女王發表講話時曾承諾一生奉獻英國人民亦言行合一，臨終前亦秉持公務，接見首相卓慧思，「承諾又做得到，我好敬佩呢種精神。」

他認為，殖民地時代下，香港得以進步是無可否認，「唔應該係呢個悲傷嘅時刻考慮呢啲政治問題，大家應該要俾返啲尊重。」甘先生不認同港人戀殖，「英國帶來時代改革，唔應該冇感恩嘅地方，可能有種種地方值得商榷，但呢段歷史應該尊重返，同確實存在過。」

▼9月12日 大批市民到英總領事館弔唁英女王伊利沙伯二世▼



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吳先生亦專程與友人到場悼念，今天一早由馬鞍山出門，更專程到旺角花墟買花，「早少少出門，驚落雨，怕影響行程。」他提到，英女王為本港帶來英式優雅，英國管治下亦引入公德心等公民概念，「係民心所向，自己對佢都有種致敬之心。」

市民：念英式優雅 祝願中國更強大

他又謂，「冇英國統治，冇今日香港，呢個係不可抹煞嘅事實，港人對佢有種情意結。」但展望未來，盼明天更好，他明言祝願中國更加強大，「過咗去嘅中英問題，依家就撇低咗佢唔好講喇。希望中國爭取更好嘅進步，希望港人自強啲。」