英女王指定在西敏寺國葬　人生多個重要時刻在此地上演︱新聞背後

英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II，又譯伊麗莎白二世）9月8日逝世，國葬19日在西敏寺（Westminster Abbey）舉行，這會是西敏寺事隔超過260年後再次舉行君主葬禮，據英媒所指，女王生前已經指定此地。



英國《鏡報》報道，英女王生前選定西敏寺為葬禮場地，是打破了英國君主過去200多年來的慣例，西敏寺上一次舉行君主葬禮已是1760年11月（喬治二世），此後英國君主葬禮通常在溫莎的聖喬治教堂（St. George's Chapel）舉行。

報道指，英女王這次的破例決定是為了自己的葬禮會有更大、更方便人們到達的空間。

西敏寺對英女王來說也有特別的意義，她人生中多個重要時刻都是在這裏上演。西敏寺是王室傳統舉行加冕典禮、結婚儀式之地，早在1937年，當時11歲的伊利沙伯便在這裏看着父親喬治六世（King George VI）加冕，至1947年，21歲的她在西敏寺與愛丁堡公爵菲臘（後來的菲臘親王）大婚。

伊利沙伯1952年繼位後，1953年6月也是在西敏寺正式舉行加冕典禮，並首次經電視直播，吸引多達2700萬英國人收看。

英女王在西敏寺曾見證多名子孫的婚禮，包括長女安妮公主、孫兒威廉王子等人。英女王母親伊利沙伯王太后的葬禮也是在西敏寺舉行。

2011年4月29日，英國威廉王子與凱特大婚，英女王、菲臘親王等王室成員到西敏寺觀禮（Getty）

英女王最後一次到訪西敏寺是在2022年3月29日，那是菲臘親王逝世後，王室在該地舉行紀念儀式。

西敏寺在最早期是一座修道院，至1245年在亨利三世（Henry III）治下開始重建，它是歷來多任英國君主的安葬之地，截至1760年，共有13名英格蘭國王與4名女王葬在這裏，包括「黃金時代」女王伊利沙伯一世（Elizabeth I）。英國歷代也有8名首相葬在西敏寺。