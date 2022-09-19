英女王指定在西敏寺國葬 人生多個重要時刻在此地上演︱新聞背後
英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II，又譯伊麗莎白二世）9月8日逝世，國葬19日在西敏寺（Westminster Abbey）舉行，這會是西敏寺事隔超過260年後再次舉行君主葬禮，據英媒所指，女王生前已經指定此地。
英國《鏡報》報道，英女王生前選定西敏寺為葬禮場地，是打破了英國君主過去200多年來的慣例，西敏寺上一次舉行君主葬禮已是1760年11月（喬治二世），此後英國君主葬禮通常在溫莎的聖喬治教堂（St. George's Chapel）舉行。
報道指，英女王這次的破例決定是為了自己的葬禮會有更大、更方便人們到達的空間。
西敏寺對英女王來說也有特別的意義，她人生中多個重要時刻都是在這裏上演。西敏寺是王室傳統舉行加冕典禮、結婚儀式之地，早在1937年，當時11歲的伊利沙伯便在這裏看着父親喬治六世（King George VI）加冕，至1947年，21歲的她在西敏寺與愛丁堡公爵菲臘（後來的菲臘親王）大婚。
伊利沙伯1952年繼位後，1953年6月也是在西敏寺正式舉行加冕典禮，並首次經電視直播，吸引多達2700萬英國人收看。
英女王在西敏寺曾見證多名子孫的婚禮，包括長女安妮公主、孫兒威廉王子等人。英女王母親伊利沙伯王太后的葬禮也是在西敏寺舉行。
英女王最後一次到訪西敏寺是在2022年3月29日，那是菲臘親王逝世後，王室在該地舉行紀念儀式。
西敏寺在最早期是一座修道院，至1245年在亨利三世（Henry III）治下開始重建，它是歷來多任英國君主的安葬之地，截至1760年，共有13名英格蘭國王與4名女王葬在這裏，包括「黃金時代」女王伊利沙伯一世（Elizabeth I）。英國歷代也有8名首相葬在西敏寺。
英女王會安葬於何地？
國葬儀式結束後，英女王靈柩會安放溫莎（Windsor）的國王喬治六世紀念教堂（The King George VI Memorial Chapel），與已故丈夫菲臘親王（Prince Philip）合葬。
英女王國葬流程是怎樣？
英女王靈柩會在19日從西敏廳運往西敏寺，國葬儀式在西敏寺舉行，由威斯敏斯特院長霍伊爾（David Hoyle）主持，坎特伯雷大主教韋爾比（Justin Welby）佈道。英國首相卓慧思（Liz Truss）及英聯邦秘書長施佩雅（Patricia Scotland）會致辭。英國全國也會為女王默哀2分鐘。