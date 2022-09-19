英女王國葬前夕　彩虹再現高掛西敏宮上空

英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II，又譯伊麗莎白二世）9月8日逝世，國葬定於9月19日舉行。在國葬前夕，倫敦市中心上空再次出現彩虹，在西敏宮、白金漢宮、大笨鐘等地都可以看到，這景象引來民眾紛紛拍照上傳到互聯網，並有人形容是「最不可思議的彩虹」。



在伊利沙伯二世9月8日逝世當天，白金漢宮一帶上空出現雙彩虹，已曾引起民眾注意，至這次剛巧在女王國葬前夕又有彩虹出現，隨即成為當地網絡熱話，政府官員波特（Joe Porter）在Twitter上傳圖片，形容是「最不可思議的彩虹」（the most incredible rainbow）。

The most incredible rainbow over the Palace of Westminster on the eve of Her Late Majesty Queen Elizabeth II’s funeral. 👑🇬🇧🌈 pic.twitter.com/VbuEUu0wrg — Cllr Joe Porter 🇬🇧 (@JoePorterUK) September 18, 2022

另有民眾在Twitter貼出影片，認為是猶如女王在向眾人道別。

Queen last day after finishing with double rainbow in Westminster amazing queen says bye to everyone maybe pic.twitter.com/RhszkZl9pq — Ronghua Le (@LondonRonghuaLe) September 18, 2022

▼英女王逝世當天，倫敦上空也曾出現彩虹▼

英女王的靈柩目前安放於西敏宮，至香港時間19日下午6時會在西敏寺舉行國葬，包括多國元首及王室成員在內的逾2,000名人士會出席，中國國家主席習近平派出特別代表、中國國家副主席王岐山赴會。

國葬儀式結束後，英女王靈柩將安放溫莎（Windsor）的國王喬治六世紀念教堂（The King George VI Memorial Chapel），與已故丈夫菲臘親王（Prince Philip）合葬。

▼英女王靈柩目前安放於西敏宮，點擊了解更多▼

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