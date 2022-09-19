英女王國葬｜靈柩移送西敏寺　水手拉炮架傳統擁有過百年歷史

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）9月19日舉行國葬，她的靈柩在倫敦西敏宮（Palace of Westminster）供公眾瞻仰多天後，在19日早上靈柩安放在皇家海軍炮架（State Gun Carriage）上，再由98名皇家海軍水手拉動炮車移送至西敏寺（Westminster Abbey）。



今次使用的炮架擁有超過一世紀的歷史，而由水手拉動炮車的傳統則治自維多利亞女王（Queen Victoria）喪禮。

英國《獨立報》（The Independent）報道，用炮架移送靈柩的傳統始於1901年。當時維多利亞女王靈柩原本在寒冷的2月由多隻馬匹拉至溫莎（Windsor）的街頭，不過牠們卻顯得恐慌，官員憂慮女王的靈柩可能從馬車上跌下來。

英女王國葬：2022年9月19日，英國皇家海軍水手在倫敦西敏宮外候命，準備將女王伊利沙伯二世的靈柩移送至西敏寺。（AP）

第一代米爾福德黑文侯爵路易·亞歷山大·蒙巴頓（Prince Louis of Battenberg）見到這個情況，就向繼位的新英王愛德華七世（Edward VII）獻計，認為軍方高層應該介入協助，最終獲英王首肯。

軍人首先為馬匹卸下馬具，並將繩索綁在3000公斤重的炮車上，再由98名海軍水手組成御林衛（Sovereign's Guard）從旁運送，另外亦有40名水走在隊伍後方，擔任煞車功能，確保靈柩在餘下路程安全護送。

愛德華七世在9年後離世，其移送靈柩的方式亦繼承母親維多利亞女王的方式，並成為之後所有國葬的傳統，無論是佐治五及六世（George V and VI）、前首相邱吉爾（Winston Churchill）等都是以此方式移送靈柩，當然伊利沙伯二世的靈柩亦是沿用這個安排。

至於使用的炮車則有123年歷史，它是建於伍利奇 （Woolwich）的皇家兵工廠（Royal Gun Factory），原本是裝載野戰炮 ，但改裝成搭載成靈柩車的儀式用途。它平時存放於南部樸茨茅斯（Portsmouth）的卓越號（HMS Excellent）內，儲存環境非常講究，室溫維持在攝氏16至20度，濕度則在40%至70%之間，確保它不會變得乾燥和脆弱，以及阻止真菌增長。