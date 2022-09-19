英女王國葬︱13秒悼念+2分鐘拉票　巴西總統被批把葬禮變選舉舞台

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯伊麗莎白二世）國葬9月19日舉行，約500名外國政要集齊倫敦，巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）也有赴英出席，但他18日的一番講話引起爭議，批評者指他把葬禮場合變成自己的選舉舞台。



英女王國葬19日舉行，博爾索納羅在之前已抵達倫敦，一批支持者18日到巴西駐英大使館外聚集，向巴西總統表達支持，最後博爾索納羅在大使館的露台上向支持者發表講話，據《衛報》指，他在講話中用約13秒悼念英女王，然後近2分鐘的時間是談論選舉議題。

巴西大選即將在10月2日舉行，這位總統向數百名支持者稱「我們在正確的道路上...... 我們是一個不想討論毒品合法化的國家，不想討論墮胎合法化，也是不接受性別意識形態的國家...... 我們的口號是：上帝、家園、家庭與自由。」

Brazil’s Jair Bolsonaro decides to mark the Queen’s funeral with a speech about gender ideology, abortion and the evils of communism from his balcony in Mayfair pic.twitter.com/VdsCa6hd3l — Tom Phillips (@tomphillipsin) September 18, 2022

他的這番講話引起爭議，巴西右翼政治人物、博爾索納羅前盟友哈塞爾曼（Joice Hasselmann）批評總統把女王的葬禮變成選舉表演台（election soapbox），也有巴西法律教授阿布拉奧（Paulo Abrao）斥博爾索納羅在英國舉國哀悼之際做出冷漠的事，是「又一次在國際丟臉」。