俄烏局勢︱天然氣短缺乳酪和啤酒遭殃　這不僅是過冬取暖的問題

俄烏戰爭爆發以來，能源價格飆升出現短缺危機，尤其是天然氣。天然氣是冬季取暖的一個重要燃料，各國都擔憂即將到來的冬季。但除了取暖外，天然氣短缺亦波及了其他產業，包括法國的乳酪業，還有德國的啤酒業。



乳酪與啤酒，好像和天然氣風馬牛不相及，但這樣想就錯了：這兩個食物的製造，都與天然氣息息相關。

由於俄羅斯暫停向歐盟提供天然氣，現歐盟大部分的天然氣都要存着等待過冬，到了今年冬天，還能分配給其他產業的天然氣會減少，法國的乳酪業是可能遭殃的一群。

圖為2020年3月，美國奧克拉荷馬一間超市的乳酪。牛奶需要進行巴斯德消毒，過程需要天然氣。（AP）

這是由於處理乳酪非常消耗能源，把牛奶進行巴斯德消毒——一種把牛奶瞬速加熱消毒的方法，需要依賴天然氣才能做到，未經消毒的牛奶沒法安全製成乳製品。

法國乳製品公司Eurial表示，這會對他們構成重大問題，若沒法生產乳製品，他們恐怕只能把牛奶拋掉：「如沒法把牛奶消毒，那我們就得停工，同時沒法購買牛奶。」一連串的影響將會波及奶農，奶農若無法出售牛奶，也會迫使他們把牛奶拋掉。

啤酒也會因天然氣短缺受到影響，啤酒製造會使用到二氧化碳，但二氧化碳不可能從空氣收集後使用，而是從化肥生產過程中作為副產品獲得。而生產化肥所需的，就是天然氣。

天然氣可經與氮氣混合製成化肥，同時產生二氧化碳，繼而可製成尿素、氨（阿摩尼亞）等等。

有些大型啤酒商有方法在釀造過程把使用的二氧化碳部分回收再用，減少了影響。但普通的啤酒製造商都會因二氧化碳不足無法製造啤酒，這對「啤酒之國」的德國來說是一個嚴重衝擊。

多間生產工廠已被告知，來月的二氧化碳供應將會出現短缺，二氧化碳的價錢亦在提升。

德國釀酒商協會與代表果汁、礦泉水和批發飲料製造商的機構，在9月16日發表了聲明，警告稱如果沒有政府的迅速干預和有效的支援措施，數百家公司和數千名員工將失去生計。