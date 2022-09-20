王毅分別與基辛格及美機構代表會面　稱當務之急妥善管控台灣問題

撰文：房伊媚
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中國國務委員兼外長王毅9月19日在紐約與美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）、以及美方機構代表會面。王毅稱，當務之急是妥善管控台灣問題，否則將對中美關係產生顛覆性影響。他闡述中國的5個確定性。

中國外交部發言人汪文斌9月20日稱，王毅9月19日與美中關係全國委員會、美中貿易全國委員會、美國商會代表成員進行座談交流。王毅指，2022年是美國前總統尼克遜（Richard Nixon）訪華和中美《上海公報》發表50周年，是值得總結經驗、整整行裝再出發的重要年份。

他針對當前中美關係前景中的確定性愈來愈少，不確定性愈來愈多，闡述中國的5個確定性：一是中國自身的發展前景是確定的、二是中國改革開放的決心是確定的、三是中國對美政策是確定的、四是中國繼續加強兩國經貿合作的態度是確定的、五是中國同美方展開多邊協調的意願是確定的。

王毅強調，中美關係攸關兩國前途命運和世界和平穩定，雙方應共同努力找到不同社會制度、不同歷史文化的兩個大國和平共處之道。

王毅9月19日與美中關係全國委員會、美中貿易全國委員會、美國商會代表成員進行座談交流（中國外交部）

王毅與基辛格會面

王毅與基辛格會面時表示，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）竄訪台灣地區、美參議院審議《台灣政策法案》、有關協防台灣的言論，都嚴重挑戰中美三個聯合公報，嚴重破壞中美關係的政治基礎，而「台獨」愈猖獗，和平解決台灣問題的可能性就愈消減。

他指要維護台海和平穩定，美方就應認認真真回歸一個中國本義，明明白白反對和制止「台獨」。他說美方出於錯誤的對華認知，執意把中國視作最主要對手和長期挑戰，一些人甚至把中美交往成功的故事描繪成失敗的敘事，這既不尊重歷史，也不尊重自己。

他稱基辛格為中美關係的建立和發展作出歷史貢獻，中方讚賞他始終對華友好，對中美關係抱有信心，希望他繼續發揮獨特重要作用，助力兩國關係早日重回正軌。王毅說，2022年是尼克遜訪華和《上海公報》發表50周年，中美應該認真總結50年交往的有益經驗，中國對美政策保持連續性和穩定性。

基辛格回顧與中國領導人達成《上海公報》的歷史經緯，他表示應充分認識台灣問題對於中國的極端重要性，美中之間要對話而不要對抗，應建立和平共處的雙邊關係。

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