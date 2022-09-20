反對安倍晉三國葬　日本東京1.3萬民眾冒雨集會遊行

日本前首相安倍晉三的國葬9月27日舉行。但一項20日公布的民調顯示，逾6成民眾都表示反對，東京9月19日還爆發一場逾萬人參加的反對國葬集會遊行。



根據共同社，反對為安倍舉辦國葬的民眾19日在東京都澀谷區代代木公園集會，儘管當地受強颱風南瑪都（Typhoon Nanmadol）影響降下大雨，仍約1.3萬人冒雨參加。

示威者集會後兵分二路朝澀谷及原宿方向展開遊行，有人高喊「反對違反憲法的國葬」的口號，有人手持橫額與標語。

報道引述現場示威者稱，有人認為「國葬毫無依據，什麼都由內閣會議擅自決定是封建主義的做法」，有人覺得錢應用在保障年輕人生活上而非國葬，也有人說，為一個與「統一教」有關的人舉行國葬不能容忍。

富士新聞網20日公布最新民調顯示，反對為安倍舉辦國葬的受訪者高達62.3%，幾乎是贊成者31.5%的1倍。