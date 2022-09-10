英女王逝世｜同為舉行國葬　安倍國葬卻充滿爭議

英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II），她的國葬將會近日舉行。但在這時期同樣舉行國葬的，還有日本首相安倍晉三。但相比起英女王，安倍的國葬充滿爭議，直到今天依然有相當一部分的國民反對，成為日本首相岸田文雄民意的絆腳石。



安倍晉三在7月8日，在街頭演說期間被暗殺身亡。日本政府預定在9月27日為他舉行國葬，但遭到輿論反對。除因為為首相舉行國葬有違習俗，有強迫國民集體哀悼之餘，亦因預算全由國家負擔，龐大支出讓人有浪費納稅人金錢之疑。

據日本政府在9月6日表示，安倍的國葬預料花費16.6億日圓（約1億港元），遠超最初2.5億日圓（約1500萬）的預算。日本多間媒體的民意調查均指出，有接近一半的受訪者反對為安倍舉行國葬。

圖為8月30日，日本東京有民眾舉行示威，反對為前首相安倍晉三舉行國葬。（AP）

為避免給人強迫哀悼的印象，日本政府不強求地方政府表明悼意。但有民眾質疑，既然葬禮不要求全體國民悼念，不就失去了國葬的意義。

日本政府確認，印度總理莫迪（Narendra Modi）、澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）、新加坡總理李顯龍等領導人將出席安倍的葬禮。但相比美國總統拜登（Joe Biden）及七大工業國等領袖理應出席的英女王葬禮，日本安倍葬禮的規格不免顯得細小。

日媒《日刊現代》引述高千穗大學國際政治學教授，五野井郁夫指出，即使岸田希望借多國領導人或官員出席國葬，進行「弔問外交」，由於英女王的葬禮會在安倍的葬禮之前舉行，各國領袖及官員沒必要在安倍國葬當日才碰面。這次國葬的舉行可謂得不到外交和政治上的好處。

日本共同社報道，德仁天皇夫婦擬前往出席英女王的國葬，首相岸田文雄亦可能會一同出席。英國首相卓慧思（Liz Truss）才剛上任，相信岸田會把握這個機會，出席英女王的國葬與她及各國領袖會面。

五野井表示，考慮到日本國民對安倍國葬的反對程度：「可以想像人們將把英女王的國葬與安倍的作比較，如政府強行舉行國葬，只會讓岸田的支持度再下降。」