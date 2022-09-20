英女王國葬︱這職業不一般　風笛手奏最後輓歌　揭與女王另類情誼

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯伊麗莎白二世）葬禮9月19日舉行，儀式末段有讓人印象深刻的一幕：女王靈柩緩緩下降至皇家墓穴時，一名風笛手獨自奏起輓歌。御用風笛手並非王室內的不起眼職員，反而是每天用樂曲喚醒女王的人。過去更有風笛手講述自己與女王的情誼。



英女王靈柩19日放入溫莎堡聖喬治教堂的皇家墓穴（Royal Vault）時，首席風笛手伯恩斯（Paul Burns）在走廊奏起輓歌Sleep, Dearie, Sleep，藉着歌曲送別伊利沙伯二世。這一幕在網上廣泛流傳，英國王室也在Twitter發放有關片段。

▼風笛手為女王最後奏樂Sleep, Dearie, Sleep▼

As The Queen's Committal Service comes to a close, Her Majesty's Piper plays a lament. pic.twitter.com/4DVIUuCoPO — The Royal Family (@RoyalFamily) September 19, 2022

女王的另類「鬧鐘」

女王在位70年間，風笛手經常會在她的生活出現，無論英女王在國內哪個居所，風笛手都會每天早上在她窗戶下演奏15分鐘，是每天喚醒女王的人，有如「人肉鬧鐘」。

風笛手的職位自1843年創立，當時還是維多利亞女王（Queen Victoria）時期，她與丈夫視察蘇格蘭高地時迷上這些樂聲，於是王室內便開始出現這個崗位。

在伊利沙伯二世葬禮尾段奏樂的伯恩斯，自2021年起擔任女王的首席風笛手，他便是來自皇家蘇格蘭團（Royal Regiment of Scotland）。他是女王的第17位首席風笛手。

英女王對風笛手也盡顯關心，曾在2015年至2019年擔任女王風笛手的梅斯文（Scott Methven）便指，他在王室任職時家庭經歷不幸，8個月內先後失去父母與妻子，他談到自己曾有一次站在女王附近時，女王向他稱「若然你早上不在這裏，你沒有奏風笛，我就知道你不在，不用問其他人，當家庭需要你，就回家吧，家庭是第一位。」

英女王更向他表示：「若任何人對此有什麼疑問，你就告訴他們，是我說沒問題的。」