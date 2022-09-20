英女王國葬︱夏洛特一手勢令喬治秒低頭　表情多多「痛哭」照熱傳

英國王室19日舉行英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯英國女王伊麗莎白二世）國葬，威廉王子（Prince William）的兩名子女，9歲喬治王子（Prince George）和7歲夏洛特公主（Princess Charlotte，另譯夏綠蒂公主）是西敏宮內最年輕的送葬者，沉穩表現廣獲讚賞。其中夏洛特被拍到「比出1個手勢」似在提醒哥哥這時應該鞠躬，喬治也立刻聽話照做。事實上，夏洛特被認為和女王一樣恪遵禮儀，國葬上她第一次佩戴的重要珠寶更是具有特殊意義。



▼在葬禮後，夏洛特小公主的「痛哭」照片熱傳，但部份民眾也有另一番解讀▼

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綜合《衛報》、《Page Six》報道，喬治王子和夏洛特公主19日出席曾祖母伊利莎白二世女王國葬，在長達1小時的儀式中兄妹倆和父母威廉、凱特坐在第1排，得體沉穩的表現廣獲讚賞。

葬禮上，當英女王靈柩準備經過威靈頓拱門時，夏洛特更被到拍到「用手指向前方」，側著頭告訴身旁的哥哥「你應該要鞠躬」（You need to bow.），喬治聞言也立刻低頭行禮，公主氣場儼然像是家中的「老大」。

氣場強大被指神態最像女王 兩兄妹先後流淚令網民鼻酸（點擊放大瀏覽）：

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不僅如此，夏洛特意識到母親凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）、祖母卡米拉（Camilla, Queen Consort，另譯卡蜜拉）向靈柩行屈膝禮時，年僅7歲的她也毫不馬虎地跟著照做，喬治看妹妹行禮後立刻低頭致敬，而夏洛特展現出的王室風範也讓英國媒體大讚舉止得體。事實上，夏洛特先前就曾在英女王的白金禧慶典上「矯正」哥哥喬治的站姿，提醒他該把雙手放下貼在身側，喬治王子聽了妹妹的話後也迅速改正，站直了身。

夏洛特這次出席英女王國葬穿著Manuela de juan瑪莉珍鞋與黑色大衣，並首次在公開儀式中戴上正式禮帽，胸前左側也第一次佩戴了貴重珠寶，據稱是曾祖母生前贈予的「馬蹄」型鑽石胸針，以此悼念英女王。

「拭淚」照熱傳

喬治小王子被拍到忍不住在葬禮上哭泣，夏洛特在步入西敏寺之前也被拍到疑似掩面拭淚的照片，凱特王妃似乎也注意到女兒的動作。這一幕讓部分推特網友不捨表示「看得我都心碎了」，不過也有網友認為，夏洛特其他照片看起來心情平靜，可能只是在揉眼睛。

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