英女王國葬｜不只杜魯多日皇都要「迫巴士」？　拜登例外可乘專車

英女王在9月19日舉行國葬，來自全球的元首及代表均親身出席其葬禮。而有趣的一幕是很多領導人都要乘座專用的巴士，有如「迫巴士」般的前往西敏寺大教堂參加葬禮，當中包括日皇德仁。但美國總統拜登（Joe Biden）卻可以省略這個安排，繼續乘坐專車前往，為什麼？



根據當局的安排，各國領導人及代表在離開酒店後，會前往一個未公開的指定地方，登上專用巴士，再前往葬禮會場。據當地媒體拍攝，一架又一架的大型旅遊巴駛進了西敏寺範圍。多名領導人元首，甚至皇室成員都可藉機會在巴士上，相互打招呼。

圖為9月19日，非洲各國領導人搭乘巴士，前往出席英女王葬禮。（Twitter@CanaryMugume）

↓↓載着多國元首及王室成員的巴士抵達西敏寺

The busses pulled up, and the world leaders flocked inside Buckingham Palace.



Kings, Queens, Emperors, Sultans, Sheikhs, Presidents, Prime Ministers - they are all here.



Queues, busses and royalty - it is all so very British. pic.twitter.com/raUQNAAcHX — Charlie Proctor (@MonarchyUK) September 18, 2022

據英國《獨立報》的報道，這是為了保安作出的安排。所有來訪的人員，包括護衛被禁止攜帶槍械，所有保安責任落在英國警員的身上。因此為保安需要及人手調配，所以決定讓一眾需要保護的人同時聚集在一起。

當然這安排是有例外的，當局給予包括七大工業國（G7）的代表可選擇乘坐專車前往。美國總統拜登被認為安全風險更高，因此獲安排乘坐專車，並由警員護送前往會場。拜登的坐架黑色裝甲車通稱「野獸」（The Beast），但有報道指因交通擠塞拜登的坐架在倫敦市內要稍為等待才能到達目的地。

只是，不是所有G7代表都選擇享用特殊待遇。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）選擇乘巴士前往，日皇德仁及皇后雅子也是搭乘巴士的其中一員。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Von der Leyen）、澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）、新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）也搭乘巴士出席。

圖為9月19日，中國國家副主席王岐山，駐英國大使劉曉明抵達山敏寺。兩人幾乎是會場內唯一戴着口罩的。（Getty）

中國代表，副主席王岐山搭乘的私人車隊被指是最後抵達會場的。

對於要「迫巴士」前往參加葬禮，有領導人表示並不介意。新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，沒甚麼好大驚小怪的。

「在新西蘭，我們經常要求部長門共乘車輛。搭巴士本來就很有道理。」