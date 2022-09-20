王毅與法國外長會面　讚賞法方秉持戰略自主

中國國務委員兼外長王毅在紐約出席聯合國大會期間，9月19日與法國外長科隆納（Catherine Colonna）會面。王毅稱，中方讚賞法方一貫秉持戰略自主。兩人又就烏克蘭危機交換看法。



中國外交部指，王毅表示中方願與法方密切協調，加強氣候變化、生物多樣性、糧食安全等各領域合作，共同應對全球挑戰。他指中法關係在國際風雲變幻中總體保持穩定趨勢，首先得益於兩國元首保持戰略溝通，為雙邊關係發展和多邊合作提供重要戰略指引。

他說中法都是聯合國安理會常任理事國，在維護國際安全穩定方面肩負重要責任，雙方都主張世界多極化和國際關係民主化，主張維護聯合國的核心地位，維護以聯合國憲章宗旨原則為基礎的國際關係基本準則。

#UNGA| @MinColonna a discuté avec son homologue chinois Wang Yi 🇨🇳 des relations bilatérales, de la coopération à approfondir au G20 sur enjeux globaux - climat, biodiversité, sécurité alimentaire -, de la stabilité regionale, de l'#Ukraine & de leur attachement à la charte ONU pic.twitter.com/01tfyoZG26 — La France à l'ONU 🇫🇷🇺🇳 (@franceonu) September 19, 2022

中方稱，科隆納表示法中關係至關重要，兩國都有致力於和平的外交傳統，儘管當前國際形勢發生深刻變化，法中維護世界和平安全穩定的目標沒改變，互相依賴、共同維護聯合國憲章宗旨和原則的努力沒改變。

兩人就烏克蘭危機交換看法，科隆納對衝突升級和長期化表示擔憂。王毅指，中方一貫主張透過對話解決分歧，將繼續為勸和促談發揮建設作用。