英女王國葬︱王岐山赴英國出席　稱充份體現對英友好情誼

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯伊麗莎白二世）國葬9月19日舉行，中國國家副主席王岐山赴英出席，他向英方表示，國家主席習近平委派他作為特別代表出席，充分體現習近平、中國政府和人民對英國王室、政府和人民的友好情誼。



中國外交部指，應英國政府邀請，習近平特別代表、國家副主席王岐山出席伊麗莎白二世女王葬禮，9月18日下午，王岐山前往英國議會大廈，參加女王遺體告別儀式，19日上午，王岐山與各國元首、王室成員、政府代表共同出席在西敏寺舉行的女王國葬儀式。

王岐山向英方表示「值此伊利沙伯二世女王逝世、英國舉國悲痛的時刻，習近平主席委派我作為他的特別代表到倫敦出席女王葬禮，充分體現出習近平主席、中國政府和人民對英國王室、政府和人民的友好情誼」。

中國國家副主席王岐山進入西敏寺教堂。（AP）

他又指伊利沙伯二世女王是英國在位時間最長的君主，她見證時代變遷，是英國國家精神和凝聚力的象徵，深受英國人民愛戴，為中英關係發展作出重要貢獻，謹向查爾斯三世國王轉達習近平主席及中國政府和人民對女王逝世的哀悼，向英國王室、政府和人民致以誠摯慰問。

中方指，查爾斯三世國王向中方轉達口信，感謝和歡迎王岐山副主席作為習近平主席特別代表來英國參加女王葬禮，英國王室非常珍視同中國領導人的友誼、重視英中關係發展，希望今後能夠繼續同中方開展在可持續發展及其他各領域的合作。

英國副首相高翠玲（Therese Coffey）代表英國政府感謝王岐山專程參加女王葬禮，女王陛下生前一貫重視英中關係，英國新一屆政府各項工作正在展開，希望與中國進一步加強在經貿、環保、氣變及多邊事務等領域的合作。