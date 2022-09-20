烏東兩親俄地區23至27日辦入俄公投　俄控赫爾松與扎波羅熱擬跟進

俄烏戰爭仍然持續，烏東兩個親俄地區9月20日宣布，9月23日至27日舉行入俄公投。俄軍控制的烏南赫爾松州（Kherson）也決定舉辦有關公投，未講述具體日期。俄控的扎波羅熱（Zaporizhzhia）地區同樣有意跟隨。



國際文傳電訊社（Interfax）報道，「盧甘斯克人民共和國」（Luhansk People's Republic）與「頓涅茨克人民共和國」（Donetsk People's Republic）宣布9月23日至27日舉行入俄公投，兩地議會均通過舉辦公投的議案。

「盧甘斯克人民共和國」與「頓涅茨克人民共和國」均位於烏東頓巴斯地區，分別自稱獨立，但烏克蘭一直否認兩地的獨立性。

俄控赫爾松與扎波羅熱擬跟進

在俄羅斯控制下的烏克蘭南部赫爾松州，由俄羅斯安插的行政機構負責人薩爾多（Vladimir Saldo）20日也宣布，決定就加入俄羅斯聯邦舉行公投。

英媒報道，俄控的扎波羅熱地區也同樣有意，稱可能會在未來日子舉行入俄公投。

烏克蘭外長：虛假「公投」

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）在Twitter發文稱，虛假的「公投」不會改變任何事，又指俄羅斯一直非法佔領烏克蘭的部份領土，是侵略者，烏克蘭完全有權解放領土，也將繼續解放它們。

Sham ‘referendums’ will not change anything. Neither will any hybrid ‘mobilization’. Russia has been and remains an aggressor illegally occupying parts of Ukrainian land. Ukraine has every right to liberate its territories and will keep liberating them whatever Russia has to say. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 20, 2022

烏克蘭與美國過去強調有關公投是不合法，稱他們和許多其他國家都不會承認結果。