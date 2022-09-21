烏東親俄地區辦入俄公投　西方多國表明不會承認結果

烏克蘭東部2個親俄地區9月20日宣布將舉行入俄公投後，烏克蘭，以及美國、法國和德國等國表示不會接受投票結果。



烏克蘭外長：虛假「公投」

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）在Twitter發文稱，虛假的「公投」不會改變任何事，又指俄羅斯一直非法佔領烏克蘭的部份領土，是侵略者，烏克蘭完全有權解放領土，也將繼續解放它們。

Sham ‘referendums’ will not change anything. Neither will any hybrid ‘mobilization’. Russia has been and remains an aggressor illegally occupying parts of Ukrainian land. Ukraine has every right to liberate its territories and will keep liberating them whatever Russia has to say. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 20, 2022

烏克蘭與美國過去強調有關公投是不合法，稱他們和許多其他國家都不會承認結果。

美國

美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）會見傳媒時表示：「若這真的發生，俄羅斯對任何據稱吞併烏克蘭部分地區的主張，美國將永不承認。我們永遠不會承認這片領土（屬於）烏克蘭的一部分以外的其他任何（地方）。我們明確拒絕俄羅斯的行動。」

法國

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）稱：「如果頓巴斯公投的想法不是那麼不幸，這會很有趣，」但現在「我認為由俄羅斯宣布的（公投）是戲仿（Parody），」「這是犬儒主義（Cynicism），明顯它不會獲得國際社會承認。」

北約

北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）稱，假公投沒有合法性，也不會改變俄羅斯向烏克蘭發起侵略戰爭的本質。

Sham referendums have no legitimacy & do not change the nature of #Russia’s war of aggression against #Ukraine. This is a further escalation in Putin’s war. The international community must condemn this blatant violation of international law & step up support for Ukraine. pic.twitter.com/NdcN3tO6Sy — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 20, 2022

德國

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）稱：「非常非常明確，這些假公投不能被接受，並且不在國際法範圍之內」。

烏東2個親俄地區9月20日宣布，9月23日至27日舉行入俄公投。俄軍控制的烏南赫爾松州（Kherson）也決定舉辦有關公投，未講述具體日期。俄控的扎波羅熱（Zaporizhzhia）地區同樣有意跟隨。

國際文傳電訊社（Interfax）報道，「盧甘斯克人民共和國」（Luhansk People's Republic）與「頓涅茨克人民共和國」（Donetsk People's Republic）宣布9月23日至27日舉行入俄公投，兩地議會均通過舉辦公投的議案。

「盧甘斯克人民共和國」與「頓涅茨克人民共和國」均位於烏東頓巴斯地區，分別自稱獨立，但烏克蘭一直否認兩地的獨立性。

俄控赫爾松與扎波羅熱擬跟進

在俄羅斯控制下的烏克蘭南部赫爾松州，由俄羅斯安插的行政機構負責人薩爾多（Vladimir Saldo）20日也宣布，決定就加入俄羅斯聯邦舉行公投。

英媒報道，俄控的扎波羅熱地區也同樣有意，稱可能會在未來日子舉行入俄公投。