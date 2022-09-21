安倍晉三27日國葬　日媒：日本憂與英女王國葬相比會相形見絀

日本前首相安倍晉三的國葬會於9月27日舉行。日媒9月20日稱，日本政府擔憂與英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）9月19日的國葬相比，安倍晉三的國葬會相形見絀。



共同社網站9月20日稱，有人認為安倍晉三和英女王的國葬相隔約一週舉辦，會被人拿來比較。

報道指，包括美國總統拜登（Joe Biden）和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在內的領導人出席英女王的國葬，但在七國集團（G7）領導人中，可能只有美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）和加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）會到日本出席安倍晉三的國葬。印度總理莫迪（Narendra Modi）和越南國家主席阮春福也計劃出席安倍晉三的國葬。

內文提及，日本政府消息人士稱，本以為會有更多的國家首腦出席安倍晉三的國葬，而首相官邸的消息人士指，若日本在7月的內閣會議後決定立即舉辦安倍晉三的國葬，或許此事就不會在國內引發這麼多批評。

《讀賣新聞》9月21日稱，預料約有700名海外賓客會出席安倍晉三的國葬。

日本有大批民眾反對政府為安倍晉三舉行國葬。富士新聞網9月20日公布的民調顯示，反對為安倍晉三舉辦國葬的受訪者高達62.3%。東京9月19日有反對國葬集會遊行，參加人數約有1.3萬人。一名男子9月21日在首相岸田文雄的辦公室附近引火自焚，以此抗議國葬。

《日本經濟新聞》9月20日稱，前首相菅直人與鳩山由紀夫都拒絕出席安倍晉三的國葬，他們都不是自民黨人。