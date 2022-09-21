王毅會晤英國外相　祁湛明關注台海局勢

中國國務委員兼外交部長王毅9月20日在美國紐約市出席聯合國大會期間，首次與英國外相祁湛明（James Cleverly）會面。英國外交部21日指，祁湛明期間表達對台海局勢的關注。



英國外交部發言人21日表示，祁湛明表達對台灣海峽目前緊張局勢的關注，他也譴責俄羅斯對烏克蘭的無端入侵。

英國和中國是聯合國安全理事會常任理事國。祁湛明說明英國與中國有建設地接觸的重要性，包括在外交和安全挑戰、氣候變化及全球健康等關鍵議題上合作。他也說明中英透過一個渠道來討論雙方分歧的重要性。

中國外交部21日稱，祁湛明指，英方在台灣問題上的立場沒改變。

王毅說，英國曾長期走在西方國家與中國交往的前列，雙方應以兩國建交50周年為契機，回顧總結過去50年經驗教訓，推進中英關係健康穩定發展。他指中國堅定不移奉行獨立自主的和平外交政策，致力於與所有國家建立發展良好關係，中國倡導踐行真正的多邊主義，堅持互利共贏的開放戰略，願與各國分享市場機遇，實現共同繁榮。

王毅表示，中方願與英方互相尊重，坦誠對話，增進互相了解。他指雙方應維護兩國關係的政治基礎，推動雙邊關係向前發展，英方應恪守一中承諾，明確反對「台獨」。