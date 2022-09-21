普京增兵︱俄羅斯頒動員令後國民「逃亡」？機票價飆升兼火速售罄

撰文：房伊媚
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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁）9月21日下令局部軍事動員，預計徵召30萬名預備役公民入伍。據俄媒指，當地機票價格飆升，機票其後火速售罄。

根據俄羅斯的動員令，約30萬名預備役公民會被徵召入伍。俄羅斯新聞社（RIA Novosti）21日稱，俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）已下令相關部門開始執行部份動員令。

在俄羅斯可能「局部動員」的消息傳出後，「如何離開俄羅斯」（How to leave Russia）在20日晚成為Google的熱門搜尋關鍵詞。在普京正式公布頒動員令後，從俄羅斯前往多地的機票價格急升或售罄。

烏克蘭：圖為2022年5月1日，一名俄羅斯軍人在烏克蘭扎波羅熱核電廠駐守。（AP）

《莫斯科時報》（The Moscow Times）21日稱，根據俄羅斯旅遊網站aviasales.ru，在普京正式頒動員令的數分鐘內，從莫斯科出發、前往格魯吉亞（Georgia）、土耳其、亞美尼亞（Armenia）的機票已售罄。俄羅斯公民進入這3個國家前，不用申請簽證。

報道指，截至21日中午，從莫斯科直航至阿塞拜疆（Azerbaijan）、哈薩克（Kazakhstan）、烏茲別克（Uzbekistan）、吉爾吉斯（Kyrgyzstan）的機票也已沒在網站上出現。

土耳其航空公司：圖為2022年9月21日，土耳其航空公司網站的截圖，顯示由俄羅斯莫斯科前往土耳其伊斯坦堡的機票已售罄。（土耳其航空公司網站）

英國天空新聞台（Sky News）21日稱，土耳其航空公司（Turkish Airlines）未來3天由莫斯科前往土耳其伊斯坦堡（Istanbul）和塞爾維亞（Serbia）貝爾格萊德（Belgrade）的機票已售罄，而下週的機票則價格急升。

報道指，在20日午夜，21日出發、由莫斯科前往伊斯坦堡的機票價格約為8萬盧布（約10,270港元）；而截至21日，23日出發、由莫斯科前往伊斯坦堡的機票價格已升至最少2,500英鎊（約22,249港元）。

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