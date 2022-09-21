普京宣布俄羅斯局部軍事動員　西方多國批評　立陶宛部隊高度戒備

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁、蒲亭或蒲廷）9月21日宣布「局部動員」俄羅斯兵力，徵召預備役軍人到烏克蘭參與軍事行動。此外它會於4個烏克蘭俄控地區展開入俄公投，這些計劃遭到多國譴責，美國稱此舉為「軟弱的跡象」。



俄羅斯自2月24日入侵烏克蘭，至今已近7個月。

普京9月21日發表全國電視講話宣布，在俄羅斯啟動「局部動員」（partial mobilization），並已經簽署命令。

他稱將在俄羅斯境內進行局部動員，目的是「解放」烏克蘭東部的頓巴斯地區（頓涅茨克和盧甘斯克），稱這些行動是為「捍衛俄羅斯主權、安全和領土完整的緊迫而必要的步驟」。

普京稱，西方利用核武勒索莫斯科，並警告一旦俄羅斯領土的完整性受威脅，將用盡一切可用手段，「這不是虛張聲勢」。

俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）之後談到會動員30萬名預備役公民，又說這只是俄可徵召的一小部份。

俄羅斯會自21日開啟動員活動，據俄衛網稱，普京稱「只有目前是預備役的公民，首先是在武裝力量服過役的公民，具有一定的軍事專業和相關經驗，才將會被徵召入伍。」他又指遭徵召者到部隊前必須接受額外的軍事訓練。

中國在21日舉行的外交部例行記者會上，發言人汪文斌表示，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫明確的，中方始終主張各國主權領土完整都應該得到尊重，《聯合國憲章》宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。

美國：是俄失敗的迹象

美國駐烏克蘭大使布林克（Bridget Brink）9月21日發推文稱：「虛假的公投和動員是俄羅斯失敗的軟弱迹象。」

Sham referenda and mobilization are signs of weakness, of Russian failure. The United States will never recognize Russia's claim to purportedly annexed Ukrainian territory, and we will continue to stand with Ukraine for as long as it takes. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) September 21, 2022

歐盟：普京對戰事進展絕望

歐盟委員Twitter賬戶發推文，附上發言人的影片，他稱普京對和平沒興趣。普京只對局勢升級及侵略有興趣。他稱，俄羅斯局部動員以及舉行公投是他對侵略烏克蘭的進展感到絕望的另一跡象。

Putin is not interested in peace.



Putin is only interested in escalating the aggression.



The partial mobilisation and the referenda is another sign of his desperation at how the aggression against Ukraine is going.



— Spokesperson @ExtSpoxEU #StandWithUkraine pic.twitter.com/wGVT1HgfQU — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) September 21, 2022

德：差勁及錯誤的一步

德國副總理兼經濟部長哈貝克（Robert Habeck）稱，俄羅斯此舉是將在烏克蘭的衝突升級，而這是德國政府正在考慮回應的事。

哈貝克稱，「這是羅斯差勁及錯誤的另一步，我們當然會就如何應對在政治上進行討論及諮詢。」

哈貝克：圖為2022年9月8日，德國副總理兼經濟部長哈貝克在柏林的德國聯邦議院發言。（AP）

立陶宛：部象高度戒備



據英《衛報》報道，立陶宛國防部長立陶宛國防部長阿努紹斯卡斯（Arvydas Anusauskas）21日晚些時候就俄羅斯的舉措發文稱，國家快速反應部隊將進入高度戒備狀態，預防任何來自俄方的挑釁。

阿努紹斯卡斯在Facebook發文稱，自俄羅斯在其飛地加里寧格勒（Kaliningrad）進行軍事動員後，立陶宛不能坐視。

英國：局勢升級 須認真看待

英國外交部外交事務常務次官基根（Gillian Keegan）對英國天空新聞說，普京的言論象徵着令人擔憂的局勢升級，須認真看待他發出的威脅。

基根說：「顯然，我們應非常認真地對待這件事，你知道，這不在我們的控制中——我也不確定是否在他控制中，真的。這顯然是（局勢）升級。」

烏克蘭局勢：圖為2022年5月1日，俄軍車隊出現在烏克蘭扎波羅熱州埃涅爾戈達爾（Enerhodar）通往扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站的路上。（AP）

烏：普京被迫做的決定

烏總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）21日對英媒說，俄羅斯此舉是可預期的行動。

他稱：「戰爭顯然不按照俄羅斯設定的情境進行，因此要求普京做出極不受歡迎的決定，動員並嚴格限制人民的權利。」

他並指控普京試圖將發動「無端戰爭」及俄羅斯經濟狀況日益惡化等責任推卸給西方國家。

210th day of the "three-day war". Russians who demanded the destruction of 🇺🇦 ended up getting:



1. Mobilization.

2. Closed borders, blocking of bank accounts.

3. Prison for desertion.



Everything is still according to the plan, right? Life has a great sense of humor. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 21, 2022

波多利亞克在Twitter推文，語調頗有揶揄的意味，他稱那些要求破壞烏克蘭的俄羅斯民眾結果得到的是：「局部動員」、「邊境關閉、銀行戶口凍結」，以及「因為逃避兵役而入獄」。波多利亞克反問俄羅斯說，所有事仍按原定計劃進行對嗎？他稱命運真是很有幽默感。