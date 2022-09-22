王岐山出席國際和平日紀念活動　稱堅決反對霸權霸凌行徑

中國國家副主席王岐山9月21日以視像方式出席2022年國際和平日紀念活動並發表主旨講話。他表示「我們要同舟共濟，完善全球治理，堅決反對霸權霸凌行徑，踐行真正的多邊主義」。



新華社報道，王岐山表示國際和平日寄託了世界各國人民對和平安寧的殷切期盼，當前，世界進入新的動盪變革期，習近平主席胸懷人類前途命運和安危福祉，提出全球安全倡議，這一重要倡議反映國際社會維護世界和平、促進共同發展的普遍願望，為消弭和平赤字、破解安全困境貢獻了中國智慧、提供了中國方案。

王岐山稱，中國願同國際社會一道，共同踐行全球安全倡議，他稱「我們要相互尊重，加強團結協作，堅持國家安全、主權和發展利益必須得到尊重，各國內政不容干涉。我們要秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，堅持安危與共、維護共同安全。」

他又指「我們要堅持對話協商，實現和平共處，旗幟鮮明支持一切有利於和平解決危機的努力。我們要同舟共濟，完善全球治理，堅決反對霸權霸凌行徑，踐行真正的多邊主義，維護世界和平穩定，促進各國發展繁榮。」

王岐山指「歷史告訴我們，和平是人類的共同事業。」他稱中國將始終不渝堅持走和平發展道路，做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，中國願同世界上所有愛好和平的國家和人民攜手同行，共同推動構建人類命運共同體。