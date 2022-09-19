王岐山出席英女王葬禮　中國的用意很清晰

英國女王的葬禮9月19日舉行，中國國家副主席王岐山前往英國出席葬禮。在經歷中國代表團被拒絕進入國會大廈的烏龍事件後，英國媒體報道18日王岐山一行前往國會大廈瞻仰女王靈柩，19日他將出席女王葬禮。

雖然英國官方邀請的是中國國家主席習近平，但是王岐山出席的規格本身就不低。多年來，中國最高領導人從未出國出席任何人的葬禮。國家副主席或者副總理代為出席葬禮是慣例安排。

比如2013年，中國時任國家副主席李源潮曾作為習近平特別代表前往南非出席該國前總統曼德拉（Nelson Mandela）的葬禮。2015年，李源潮作為習近平特別代表前往赴新加坡出席新加坡前總理李光耀的葬禮。泰國先王普密蓬（Bhumibol Adulyadej）2017年逝世，當時由中國時任副總理張高麗率團出席喪禮。此番英國女王逝世，王岐山前往英國出席葬禮，說明中國在外交禮儀層面一視同仁。

而眾所周知，中英關係近年來跌入冰點。尤其是2018年以來英國在香港問題不斷批評中共，在華為市場準入問題上立場反覆，中資收購英國晶片廠和參與修建核電站等項目中，亦出現批准後再審核的鬧劇。

拜登政府上台後，英國作為五眼聯盟成員國以及美英澳三方聯盟成員國，積極配合美國重振西方中心、打壓中國的行動。前不久英國保守黨黨魁選舉，候選人更是將比拼對華強硬納入競爭議程。成功當選保守黨黨魁，並出任新任首相的卓慧思（Elizabeth Truss）在反華上一馬當先。卓慧思上任前就渲染中國「威脅和挑戰」，頻繁在涉疆、涉港、涉台等議題上發聲，輿論普遍認為未來中英關係會持續跌入冰點。

就是在這樣的背景下，中國仍然能派出王岐山這樣的高規格官員前往英國，從一個側面透露了中國的善意。中國並不希望站在整個西方世界的對立面。在全球近500多政要共同出席的這場葬禮外交中，中國並不希望給世界留下和英國不睦的印象。

此次女王葬禮，英國沒有邀請的國家是俄羅斯、白羅斯和緬甸，這些國家是明顯站在西方對立面的國家。既然英國向中國發出了邀請，就說明暫時沒有將中國列入俄羅斯這樣的對抗國家陣營。中國自然以禮相待，沒有必要刻意突顯中英緊張關係。

中國駐美國大使秦剛2022年9月16日在美國密蘇里州出席中美氣候智慧型農業圓桌會，並考察當地農場。秦剛在農場主金伯利家中做客，並試駕拖拉機，做「一日農夫」。（圖源：中國駐美國大使館官方網站）

王岐山前往英國之前，在大西洋彼岸的美國，中國駐美國大使秦剛9月6日在美國密蘇里州出席中美氣候智慧型農業圓桌會，並考察當地農場。秦剛在農場主金伯利家中做客，並試駕拖拉機，做「一日農夫」。秦剛直言中美農業合作可以超越簡單的「你買我賣」。

在此之前，秦剛還訪問位於密蘇里州密西西比河之濱的聖路易斯市，出席聖路易斯-南京姐妹友城43周年紀念活動，併為當地棒球隊紅雀隊主場比賽開球。當秦剛穿上象徵聖路易斯-南京友城43周年的43號主場隊服，在現場主持人的介紹和全場觀眾歡呼中步入紅雀隊主場場地時，人們絲毫感受不到中美關係的劍拔弩張。

秦剛在美國頻頻參與友好交流活動，是在竭盡所能為中美合作鋪路。從高規格對待英國女王的葬禮到秦剛在美國展現友好的一面，中國在展現自身是一個可以合作的友好夥伴的形象。儘管俄烏衝突和佩洛西訪問美國等一系列事件讓全球的冷戰氛圍加劇。但是中國不會對號入座自動落入修昔底德陷阱。

同樣是王岐山前往英國之前，中國國家主席習近平兩年多來首次出國訪問選擇了上合領導人峰會，此次上合最大的看點是啟動接收伊朗成為正式成員國的程序，並吸收沙特阿拉伯、埃及、卡塔爾為對話夥伴國。由此，上合組織開始把影響力擴大到了中東。不少人認為上合加緊擴容是對美國組建反華聯盟的回應。

一邊是鬥爭準備，一邊是善意的宣示，大國競爭，向來是在虛虛實實真真假假當中撲朔迷離，過分相信對抗，就會錯過發展合作的機會，而一味相信善意就會被對方時不時表露的惡意狠狠打臉。兵者，詭道也，或許更能詮釋中國如今的外交謀略。