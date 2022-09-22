紐約檢察官民事起訴特朗普及家人　指涉嫌詐騙取得稅務優惠

美國紐約州檢察總長詹樂霞（Letitia James）9月21日宣布，以民事訴訟方式起訴前總統特朗普（Donald Trump）及其家人， 指他們在最貴重的資產上涉嫌商業詐騙，以取得稅務優惠等。不過特朗普之後表示，有關官司是另一場獵巫行動。



《衛報》報道，詹樂霞在記者會上宣布，特朗普和三名兒女：小特朗普（Donald Trump Jr.）、伊萬卡（Ivanka Trump）和埃里克（Eric Trump），以及兩名特朗普集團高層都被起訴。

詹樂霞指出，在調查中發現特朗普等人在2011至2021年期間，在財務報告中作出超過200次虛假和誤導的資產評估，例如他申報他在曼哈頓特朗普大樓的單位面積是超過3萬平方呎，但實際上卻不足1.1萬呎。她認為，這不是一個無心之失，而是故意詐騙。

她批評對方多年來以不當方式增長自己的淨資產，以欺騙銀行和紐約民眾，指聲稱自己擁有不屬於自己的錢，並不等於交易的藝術，而是盜竊的藝術。調查人員亦認為，特朗普等人的行為違反聯邦刑事法，因此已向紐約聯邦檢察官及國稅局（IRS）轉介事件，以及有意禁止特朗普及其集團在五年內參與紐約州購買房地產活動。

而在詹樂霞公布起訴內容前，彭博社報道，特朗普圈內人士已經預計到會有這場官非，其中一人認為此舉是本身屬民主黨的詹樂霞為11月中期選舉爭取政治捐款機會。