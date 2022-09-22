英美領袖會面　北愛爾蘭問題成重點

英國首相卓慧思（Liz Truss）9月21日在紐約出席聯合國大會期間，與美國總統拜登（Joe Biden）會面，雙方重申是兩國是堅定夥伴，並同意在北愛爾蘭問題上收窄分歧。



美聯社報道，今次是雙方兩天前出席英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的國葬後，兩國領袖再次碰頭。卓慧思感謝拜登和第一夫人吉爾（Jill Biden）到倫敦參加喪禮，並形容英美兩國是最穩重的盟友；拜登則認為英國是世上最密切的夥伴。

拜登提到，美英兩國承諾保障北愛爾蘭貝爾法斯特協議（Good Friday Agreement），並期待卓慧思就這個問題表達意見；卓慧思稱，希望討論有關協議，以及如何在將來維持協議內容。

英國脫歐之後，原本需要在北愛爾蘭邊界就貿易往來設立檢查站，但卻被視為損害北愛和平的措施，更導致當地政局停擺。英國政府之後宣布立法暫停檢查站安排，以及撕毀部分脫歐協議內容，令華府和歐盟不滿。拜登曾警告，各方不應採取損害貝爾法斯特協議的行為。

有不少脫歐派的英國政治人物認為，可以透過英美自由貿易協定彌補與歐盟的貿易損失，但卓慧思同日與商界領袖會面時承認，拜登政府及國會內都有反對聲音，因此有關協定在中短期都不會實現。

另外雙方在中國問題上則立場一致，卓慧思表示對北京方面的強硬立場感到擔憂，他們亦憂慮中國比西方更會向發展中國家招手。