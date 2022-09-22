聯合國大會｜拜登：俄羅斯侵烏違反聯合國憲章　重申不應爆發核戰

美國總統拜登（Joe Biden）9月21日在紐約聯合國大會上發言，批評俄羅斯入侵烏克蘭是赤裸裸地違反聯合國憲章的基本原則，並指俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）以核武威脅歐洲，顯示對方無視作為核不擴散國家的責任。



美聯社及英國廣播公司（BBC）報道，拜登在聯合國大會上表示，全球在過去一年經歷巨大的動盪，以及由一個人發起的血腥而沒必要的戰爭。他指出俄羅斯身為安理會常任理事國，普京卻企圖將一個主權國家從世上消滅，並形容俄羅斯在佔領的烏克蘭地區舉行虛假公投，嚴重違反聯合國憲章。

拜登認為，普京聲稱俄羅斯被威脅而採取行動，實際是根本沒有國家威脅俄羅斯，而是只有俄羅斯有意引起衝突。他提到普京以核威脅歐洲國家，同時動員更多軍人作戰，以及企圖吞併烏克蘭，拜登稱，全世界應看清楚莫斯科如此過份的行為。

他指出，普京在開戰前，曾稱「烏克蘭是由俄羅斯建立，對方不應是國家」，烏克蘭的學校、火車站、醫院等設施遭俄軍攻擊，而且在伊久姆（Izyum）等地有虐待平民之嫌，干犯戰爭罪行。

拜登：烏克蘭擁有與其他國家相同的權利

拜登表示，無論大家身份、居住地或信仰如何，都應該對俄羅斯的行為感到毛骨悚然，而聯合國大會上有141個成員國共同譴責俄羅斯入侵烏克蘭。他強調華府希望在公平的條件下結束戰爭，就是不能憑喜好侵佔一個國家的領土，但指俄羅斯是唯一阻止停戰的國家。

拜登表明，烏克蘭與每個主權國家一樣，擁有相同權利，各國與堅定與烏克蘭站在同一陣線，抵抗俄羅斯的侵略。他亦敦促所有國家透過外交形式，再次加強核不擴散的承諾，指無論世上發生甚麼情況，美國都準備好採取重要的軍備控制措施，稱核戰永不應爆發和勝出。

對於俄烏局勢而引起的歐洲能源危機，拜登表示美國與其他國家合作，保障各國不受威壓或支配，亦確保沒有國家可以利用能源作為武器。