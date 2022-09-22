聯合國大會｜澤連斯基提出烏克蘭和平及安全五大重點

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）9月21日在聯合國大會上發表錄影講話，批評俄羅斯動員後備軍人的做法顯示莫斯科方面無意結束戰爭，他同時提出烏克蘭的和平方程式。



美聯社及《衛報》報道，澤連斯基表示，俄羅斯任何形式的談判都只是拖延時間，一方面稱會談判，另方面卻動員後備軍人和在佔領區舉行虛假公投。他認為俄羅斯希望戰爭的說法是事實，但莫斯科方面無法阻止歷史的步伐。

澤連斯基提出的和平方程式中，包括：

1、透過制裁及剝奪否決權，以及成立特別法庭，就俄羅斯的侵略罪行問責；

2、以布查鎮（Bucha）及伊久姆（Izyum）發現的亂葬崗一事為例，重申保障生命的重要；

3、恢復烏克蘭的安全和領土完整，指出俄羅斯針對烏克蘭核設施的行為將會影響全世界，稱世上沒有針對輻射引起疾病的疫苗；

4、保障烏克蘭安全；

5、決心協助烏克蘭繼續應對俄羅斯侵略。

澤連斯基重申，烏克蘭已準備迎接和平，但必須是真正、誠實和公平的和平，並稱中立不存在於和平方程式，重申它是一個普世價值和團結全球。他最後以批評與俄羅斯站在同一陣線、反對烏克蘭以視像方式在聯合國大會上發言的國家。