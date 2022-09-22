日本開關｜日圓下跌旅客消費力強　港客：準備花600萬日圓爆買

日本放寬旅遊入境限制，在9月開始容許自由行團到訪。雖然入境旅客還是得報名旅行團，但在抵達日本後基本可自由活動，因此多了一些專門「爆買」，即瘋狂搶購的旅客出現。有日媒正好碰上了香港旅客，表示正準備花600萬日圓（約33萬港元）爆買。



日本朝日電視報道，隨着入境限制放寬，多了外國旅客前往日本，在成田機場中，看到了多個帶着旅行箱的外國客從入境大堂走出來。

其中一名美國旅客說道：「能來到日本真是好運，我從2個月前已在撲機票了，真讓人擔心。為了幫親戚的兒子買一堆禮物，已準備花一堆錢了！」

圖為9月21日，朝日電視在東京銀座正好遇上香港的旅客，預計一星期花500至600萬日圓。（ANN News Youtube截圖）

在銀座，記者們遇上了來自香港的旅客，他們正拿着數代裝着衣服的紙袋登上了的士。在記者詢問下他們回答一天已花了大概100萬日圓（約5.5萬港元）購物。

「一星期旅行，大概會花500至600萬日圓吧！」

來到築地，記者們遇上了一班從美國和澳洲前來的旅行團。一名旅客在一間專買廚刀的店，買了5把刀的套裝，作為喜歡烹調的父親禮物。5把廚刀盛惠17萬日圓（約9.4萬港元），但旅客指價錢比想像中便宜，十分高興的把刀買走，離開時還被提醒不要「太興奮」，忘記把錢包也帶走。

隨着日圓下跌，外國旅客花同樣的價錢，今天在日本可以買到更多的東西。直接在日本購買同一件衣服或電器，會較自己國家購買的來得便宜。

日本是全球最受歡迎的旅遊國家之一，在疫情前的2019年有近3200萬人訪日。疫情讓全球旅遊業停滯，嚴重打擊日本觀光收入。儘管政府推動國內旅遊但不足夠，日企及地方政府正敦促中央政府進一步放寬限制，重啟旅遊業。

岸田文雄在9月21日，於美國紐約出席一個推廣日本食品活動上，透露日本會在10月進一步放寬入境限制。日媒早前曾報道政府正考慮撤銷每日入境人數上限、容許個人自遊行及恢復免簽證措施，相信措施最快可在10月落實，香港預料會是受惠的地區之一。

圖為6月29日，東京淺草。遊戲業從開後這裏將繼續成為旅遊旺區。（Getty）

但另一方面，日本距離要完全恢復疫情前觀光業水準還有一段距離。因在其入境旅客中，有三分之一是來自中國大陸。據觀光廳數字，2019年中國旅客的消費總額高達5000億日圓，超過所有國家地區總合的三分之一。

然而，中國目前仍在就疫情實施限制，嚴重阻礙中國旅客出國旅遊。在旅行團停辦，回國要隔離的情況下，即使恢復個人遊也相信少有中國旅客會前往日本旅行。少了一批真正「爆買」的旅客，日本要完全恢復疫情前觀光業水準還有一段距離。