日本開關｜NIGO首度舉行古着珍藏展覽　勢成港人「回鄉」打卡熱點

【NIGO/ 展覽/ 日本開關 】作為時裝界教父級人馬,NIGO長尾智明近年可謂忙到不可開交,又HUMAN MADE、又KENZO、又和Levi's搞合作,更回歸樂壇推出《I Know Nigo!》專集,堪稱2020年之後日本最出位時裝人,連教父藤原浩都有所不及,實在巴閉。



除時裝設計師外,NIGO尚有一很厲害的身份——世界級收藏家,歷年收藏品堪稱海量,卻又無一不精,古着服飾、Pop Art藝術品、玩具、唱片都有,連蘇富比都曾為他舉行過珍藏拍賣會,絕對是大師級收藏家。

除時裝設計師外,NIGO絕對是世界級收藏家。(NIGO)

NIGO的收藏品倉庫。(蘇富比)

不過縱然NIGO收藏品極出眾,亦不時接受傳媒專訪介紹自家收藏,但回首NIGO一生,卻從未為曾為自己的古品珍藏Archive舉行過實體展覽,使Fans們從未見過收藏品真身,大家只能從手機或雜誌上遠距離欣賞作品,都算是一種遺憾。

展覽內展示大量NIGO私人收藏Big E 501牛仔褲及Type 1、2牛仔褸,足證Levi's在古着世界之超然地位。(NIGO)

「THE FUTURE IS IN THE PAST」展覽,NIGO以服裝為主題,一次過將從小到大的服飾珍藏帶到博物館展示人前。(NIGO)

慶幸的是,NIGO終於舉行首個大型Vintage Archive展覽,受母校東京文化服裝學院邀請,於校園的文化学園服飾博物館內策動《THE FUTURE IS IN THE PAST》展覽,NIGO以服裝為主題,一次過將從小到大的服飾珍藏展示人前,從圖中所見包括一系列Levi's為首的牛仔服古董、IVY Style運動服、原版軍服作品等等,希望加深世人對古着的認識和興趣。

要知道NIGO是一位檔案型設計師,總擅長在Vintage Archive古着舊物之中,參考前人作品特色或攝取靈感,並加以致敬和改造,製作出精良又合乎當代主義的復古風服飾,成就出A Bathing Ape、HUMAN MADE、KENZO等一個接一個皇朝,想來這如同展覽名稱THE FUTURE IS IN THE PAST的意義了。

今次「THE FUTURE IS IN THE PAST」展覽NIGO特別打別的活動紀念版Tee,據知十分搶手。(NIGO)

更重要是今次《THE FUTURE IS IN THE PAST》展期甚長,由今日(9月14日)起至到11月13日,隨着全球疫情稍見緩和,日本全面通關在望,香港一眾潮流人應該能趕及「回鄉」,親身見證這項日本潮流盛事。