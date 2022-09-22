歐盟商會：近四分一受訪歐企考慮從中國撤資

歐洲商業組織警告，嚴格的疫情防控讓在中國境內運營的歐洲企業漸失信心，近四分之一的受調查歐企考慮將現有或計劃中的投資移出中國。



綜合路透社、彭博社和法新社報道，中國歐盟商會在9月21日發表報告指出，中國作為投資目的地的吸引力正在受到侵蝕，「不靈活與不一致」的防疫政策是其中關鍵因素。

該商會主席伍德克（Joerg Wuttke）在新聞發布會上說，在過去一年，中國與世界其他國家形成「強烈對比」，在其他國家仍致力於全球化之時，中國卻繼續關閉自守。

伍德克說：「全世界都生活在群體免疫中，中國還在等待奧密克戎（Omicron）變種毒株在世界消失的那一天，這當然是沒有可能的。」

圖為中國歐盟商會主席伍德克2022年7月在社交網站上傳的圖片（FB@Joerg Wuttke）

他指出，由於意識形態的原因，中國的市場正在萎縮，對冠病染病數字不顧成本地嚴格控制，對科技行業的打壓，以及重減排輕經濟活動導致的電力短缺等，都顯示意識形態凌駕於經濟考量。

這份報告收集了1800個成員的意見，報告指中國的冠病清零政策帶來了「巨大的不確定性」，對其75%成員的營運造成了「負面衝擊」。

報告也稱，近四分之一的成員考慮將現有或計劃中的投資轉移出中國，比率為過去十年來最高。報告也顯示，歐洲企業正在思考應該在什麼地點和如何生產產品，由於中國大體上對外關閉，歐企認為有必要讓全球供應鏈更具適應性。此外，歐洲公眾和政府對中國的看法也發生了變化，台海局勢、西方國家對新疆產品的製裁以及中國的經濟政策，都加劇了中歐關係的下滑，導致歐盟正重新評估和更新對華政策。

報告也認為，歐洲企業不會和中國完全脫鉤，但是這些企業高層正愈來愈多討論替代的供應鏈戰略。

伍德克也提到，歐盟商會仍希望在10月16日開始的中共二十大之後，中國政府能放寬限制。

中國外交部發言人汪文斌21日在記者會上回應這份報告說，如果要算總賬的話，中國的防疫措施是最經濟，效果也是最好。今年前八個月的數據顯示，現在對華投資增長最快的國家裏，歐洲國家也位列其中。

他說，中國將為包括歐洲國家在內的各國企業帶來更廣闊的發展機遇，「我們也希望包括歐方在內的有關各方，能夠為中國企業赴海外投資和發展提供開放、透明、非歧視的營商環境。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

