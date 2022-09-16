歐洲議會指責匈牙利為「選舉專制」 歐爾班過度親俄惹禍上身？
9月15日，歐洲議會以大比數通過動議，稱匈牙利不再是一個民主國家，指之為「選舉專制」（electoral autocracy），認為歐盟多年來欠缺決斷行動讓匈牙利陷進民主、法治和基本權利的崩塌之中。而對於長期不理會歐盟對其國內民主、法治建言的匈牙利，歐盟委員會也預計將於本周日（9月18日）提出將歐盟對匈牙利「凝聚基金」（Cohesion Fund）約360億歐元的資助金額大減七成。一直在對俄政策上與歐盟對着幹的匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）此次恐怕禍不單行。
歐爾班2010年再次掌權之後，一直推行他此後稱為「不自由民主」（Illiberal Democracy）的體制，不斷收緊對媒體、法院、學術機構、非政府組織的控制，又對少數族裔、LGBTQ等群組的權利多加設限，一直被歐盟指責違反歐盟價值。
早在2013年，歐洲議會已通過與這次類似的報告，點出歐爾班國內立法種種問題，從違反歐盟價值的大題目，到匈牙利國內議員在議會內發表言論受限的細節無所不包。不過，跟這次一樣，議會的動議只能是一種表態。
過去12年，歐盟委員會、歐洲法院、歐洲人權法院多次對匈牙利作出警告和不利判決，但歐爾班都將批評當作耳邊風，幾乎毫不放在眼內。當中的各類爭議事件議題極廣，從能源限價可能違反歐盟競爭法、將傳媒規管機構收歸執政者控制、歐盟資助款項被貪污，到限制公民團體、宗教歧視、種族歧視、LGBTQ歧視、操控法院等都有包括在內。2019年，匈牙利成為首個失去「自由之家」（Freedom House）健全民主評價的歐盟國家，其2022年的選舉也被歐洲安全與合作組織（OSCE）評為自由卻不公平。
根據自由之家2022年的報告，歐爾班當局繼續將大學等公開資產轉交到一些資產管理基金會手上，再由歐爾班的青年民主黨（Fidesz）的親信主持；並設法收緊地方政府的財政來源，使地方當局若要有足夠資源施政，必須向中央政府伸手，間接以之懲罰由反對派領導的地方政府；將管制同性戀的條文加入反戀童立法之中，將兩者無端等同；在本年4月由青民黨再次大勝的選舉之前，歐爾班當局修例使選民不必以常居地址作投票選區，加大了操縱選舉的空間，政府亦大派一次性福利「收買選民」，甚至利用政府的宣傳渠道為執政黨拉票。
在獨立媒體若非被迫關閉，就是被親政府人士收購之後，選舉前同一個國營電視台，一天之內竟然曾出現了9次長達30分鐘的歐爾班演說，而其對手總共現身時間卻只得5分鐘，可見其媒體操控何等不公。該國最後一個獨立電台則早在2021年停播。
以往，在德國前總理默克爾（Angela Merkel）掌權期間，在歐盟層面與其德國基民盟（CDU）同屬右翼的歐爾班，大體上都得到寬容的待遇，因為默克爾擔心在歐債危機、難民危機和英國脫歐危機的背景之下，如果向匈牙利施以強壓，有可能進一步撕裂歐盟。
早在2017年、2018年，歐盟委員會和歐洲議會就已經向匈牙利啟動所謂的「第七條程序」，最終有可能導致匈牙利失去歐盟成員的權利。不過，當時匈牙利與波蘭同樣因法治問題與歐盟爭執不斷，因此變成了「難兄難弟」，而「第七條程序」最終還要是其他成員國共識同意，兩國互保變相使歐盟廢了武功。
然而，到了疫情之後，因抗疫而突然團結起來並將權力提高到前所未見水平的歐盟，就開始加強了對成員國的管制。一方面，歐盟委員會有了向成員發出疫後復甦基金的決定權（匈牙利在此分得大約46億歐元）；另一方面，歐盟也訂立了一套條件性機制，可在成員國法治問題影響歐盟經濟利益之際阻止歐盟資金的發放。這就為歐盟制裁匈牙利提供了有力工具。
同時，在默克爾任期的最後階段，基民盟所屬的歐洲人民黨（EPP）也立下了制裁歐爾班的青民黨的決心，修改黨規將青民黨的成員地位中止，迫使後者退出歐洲人民黨。由於歐洲人民黨是歐洲議會的第一大黨，這對歐爾班在歐盟層面的影響力造成了一定打擊。
在俄烏戰爭爆發之後，歐爾班起初雖有批評普京，卻不改親俄立場。當歐盟設法制裁俄國能源進口之際，歐爾班幾乎成為了唯一阻力，更在戰爭期間主動向俄加簽能源合約，繼續歡迎俄國投資，反對軍備援助烏克蘭。這種取態，在向來不喜烏克蘭的匈牙利民眾之中固然有其民意基礎，卻離不開歐爾班多年來希望左右逢源的政治傾向。但此種取態，卻使匈牙利失去了其在歐盟層面的唯一盟友、堅定反俄的波蘭。
即使歐盟其他國家亦有親俄聲音，但這些力量若非限於在野黨派（如捷克），就是限於政局不穩的小國（如即將大選的保加利亞）。一些原本親近普京的極右勢力（如意大利即將勝選的右翼聯盟）今天為得到歐盟援助，大體上也已經跟了大隊。於是，歐爾班治下的匈牙利在布魯塞爾就顯得特別形單隻影。
歐盟向匈牙利接連用刀，就是看中了這一點。歐盟對匈牙利的援助每年接近其GDP的2至3%。在新的歐俄對立形勢之下，以往慣以離群的親俄立場反迫歐盟以利益收買的匈牙利，如果還想當歐盟的叛逆分子的話，就要問問莫斯科能不能給它補上這個差額。