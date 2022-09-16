歐洲議會指責匈牙利為「選舉專制」　歐爾班過度親俄惹禍上身？

9月15日，歐洲議會以大比數通過動議，稱匈牙利不再是一個民主國家，指之為「選舉專制」（electoral autocracy），認為歐盟多年來欠缺決斷行動讓匈牙利陷進民主、法治和基本權利的崩塌之中。而對於長期不理會歐盟對其國內民主、法治建言的匈牙利，歐盟委員會也預計將於本周日（9月18日）提出將歐盟對匈牙利「凝聚基金」（Cohesion Fund）約360億歐元的資助金額大減七成。一直在對俄政策上與歐盟對着幹的匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）此次恐怕禍不單行。

歐爾班2010年再次掌權之後，一直推行他此後稱為「不自由民主」（Illiberal Democracy）的體制，不斷收緊對媒體、法院、學術機構、非政府組織的控制，又對少數族裔、LGBTQ等群組的權利多加設限，一直被歐盟指責違反歐盟價值。

早在2013年，歐洲議會已通過與這次類似的報告，點出歐爾班國內立法種種問題，從違反歐盟價值的大題目，到匈牙利國內議員在議會內發表言論受限的細節無所不包。不過，跟這次一樣，議會的動議只能是一種表態。

過去12年，歐盟委員會、歐洲法院、歐洲人權法院多次對匈牙利作出警告和不利判決，但歐爾班都將批評當作耳邊風，幾乎毫不放在眼內。當中的各類爭議事件議題極廣，從能源限價可能違反歐盟競爭法、將傳媒規管機構收歸執政者控制、歐盟資助款項被貪污，到限制公民團體、宗教歧視、種族歧視、LGBTQ歧視、操控法院等都有包括在內。2019年，匈牙利成為首個失去「自由之家」（Freedom House）健全民主評價的歐盟國家，其2022年的選舉也被歐洲安全與合作組織（OSCE）評為自由卻不公平。

在法國斯特拉斯堡（Strasbourg）會場開會的歐洲議會議員。（AP）

根據自由之家2022年的報告，歐爾班當局繼續將大學等公開資產轉交到一些資產管理基金會手上，再由歐爾班的青年民主黨（Fidesz）的親信主持；並設法收緊地方政府的財政來源，使地方當局若要有足夠資源施政，必須向中央政府伸手，間接以之懲罰由反對派領導的地方政府；將管制同性戀的條文加入反戀童立法之中，將兩者無端等同；在本年4月由青民黨再次大勝的選舉之前，歐爾班當局修例使選民不必以常居地址作投票選區，加大了操縱選舉的空間，政府亦大派一次性福利「收買選民」，甚至利用政府的宣傳渠道為執政黨拉票。

在獨立媒體若非被迫關閉，就是被親政府人士收購之後，選舉前同一個國營電視台，一天之內竟然曾出現了9次長達30分鐘的歐爾班演說，而其對手總共現身時間卻只得5分鐘，可見其媒體操控何等不公。該國最後一個獨立電台則早在2021年停播。

以往，在德國前總理默克爾（Angela Merkel）掌權期間，在歐盟層面與其德國基民盟（CDU）同屬右翼的歐爾班，大體上都得到寬容的待遇，因為默克爾擔心在歐債危機、難民危機和英國脫歐危機的背景之下，如果向匈牙利施以強壓，有可能進一步撕裂歐盟。

早在2017年、2018年，歐盟委員會和歐洲議會就已經向匈牙利啟動所謂的「第七條程序」，最終有可能導致匈牙利失去歐盟成員的權利。不過，當時匈牙利與波蘭同樣因法治問題與歐盟爭執不斷，因此變成了「難兄難弟」，而「第七條程序」最終還要是其他成員國共識同意，兩國互保變相使歐盟廢了武功。

普京與歐爾班皆以基督宗教傳統價值的守護者自居，兩人在美國的保守派中也有甚高的支持。歐爾班近來就因為表示歐洲人與非歐洲人混種將導致國不成國的言論而受到各界評擊。（Getty Images）

然而，到了疫情之後，因抗疫而突然團結起來並將權力提高到前所未見水平的歐盟，就開始加強了對成員國的管制。一方面，歐盟委員會有了向成員發出疫後復甦基金的決定權（匈牙利在此分得大約46億歐元）；另一方面，歐盟也訂立了一套條件性機制，可在成員國法治問題影響歐盟經濟利益之際阻止歐盟資金的發放。這就為歐盟制裁匈牙利提供了有力工具。

同時，在默克爾任期的最後階段，基民盟所屬的歐洲人民黨（EPP）也立下了制裁歐爾班的青民黨的決心，修改黨規將青民黨的成員地位中止，迫使後者退出歐洲人民黨。由於歐洲人民黨是歐洲議會的第一大黨，這對歐爾班在歐盟層面的影響力造成了一定打擊。

在俄烏戰爭爆發之後，歐爾班起初雖有批評普京，卻不改親俄立場。當歐盟設法制裁俄國能源進口之際，歐爾班幾乎成為了唯一阻力，更在戰爭期間主動向俄加簽能源合約，繼續歡迎俄國投資，反對軍備援助烏克蘭。這種取態，在向來不喜烏克蘭的匈牙利民眾之中固然有其民意基礎，卻離不開歐爾班多年來希望左右逢源的政治傾向。但此種取態，卻使匈牙利失去了其在歐盟層面的唯一盟友、堅定反俄的波蘭。

歐爾班9月3日親到莫斯科出席戈爾巴喬夫的送別儀式。（AP）

即使歐盟其他國家亦有親俄聲音，但這些力量若非限於在野黨派（如捷克），就是限於政局不穩的小國（如即將大選的保加利亞）。一些原本親近普京的極右勢力（如意大利即將勝選的右翼聯盟）今天為得到歐盟援助，大體上也已經跟了大隊。於是，歐爾班治下的匈牙利在布魯塞爾就顯得特別形單隻影。

歐盟向匈牙利接連用刀，就是看中了這一點。歐盟對匈牙利的援助每年接近其GDP的2至3%。在新的歐俄對立形勢之下，以往慣以離群的親俄立場反迫歐盟以利益收買的匈牙利，如果還想當歐盟的叛逆分子的話，就要問問莫斯科能不能給它補上這個差額。