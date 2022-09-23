英國鐵路工會宣布10月8日再次罷工

英國全國鐵路、海路與公路運輸工會（RMT，National Union of Rail, Maritime and Transport Workers）9月22日宣布，國家鐵路（National Rail）及15間鐵路公司合共超過4萬名員工會於10月8日再次罷工，要求改善待遇。



英國廣播公司（BBC）報道，RMT指，今次罷工會癱瘓整個鐵路網，秘書長林奇（Mick Lynch）稱工會已與新任運輸大臣卓雅敏（Anne-Marie Trevelyan）會面，討論員工薪酬及工作環境等問題，但指政府沒有提出新建議，因此工會別無他法，決定繼續工業行動，不過同時亦會繼續談判。

國家鐵路呼籲乘客屆時避免不必要的出門，警告列車班次將嚴重受到影響。

RMT較早時宣布，4萬名員工會在10月1日罷工，同日亦有來自12間鐵路公司的列車司機工會（Aslef）成員參與，意味當天全國只有大約10%的班次運作。而該次示威正值倫敦馬拉松及執政保守黨在中部伯明翰舉行黨會議前夕，預計民眾出行會明顯受阻。

Aslef亦會在10月5日舉行另一次罷工。不過正在紐約出席聯合國大會的首相卓慧思（Liz Truss）則呼籲員工取消工業行動，強調政府有意與工會建立具建設性的對話。

英國多個工會要求加薪幅度與生活成本上漲幅度看齊，當地在6月舉行近30年來最大規模的鐵路工人罷工，導致全國的交通接近停頓。