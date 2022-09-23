俄烏局勢｜俄羅斯民眾出國逃避動員令　德國願意接收

俄烏戰爭持續七個月，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）9月21日宣布動員30萬後備兵力，當局22日稱有大約1萬人加入。不過逃避兵役的人數不計其數，德國司法部長布斯曼（Marco Buschmann）表示，柏林方面願意接收他們。



英國廣播公司（BBC）及《衛報》報道，布斯曼在Twitter留言，稱歡迎任何討厭普京政策及熱愛自由民主的俄羅斯人士到當地。內政部長費澤（Nancy Faeser）接受《法蘭克福匯報》（Frankfurter Allgemeine Zeitung）訪問時亦認為，逃避俄羅斯兵役而被嚴重打壓的人士，應被視為提供保護的標準。

德國雖然向這些俄羅斯人大開方便之門，不過其他歐洲國家則顯得較為審慎。捷克外長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）表示，理解他們離開俄羅斯的動機，但此舉並不符合批出人道簽證的條件，因此捷克與拉脫維亞立場一致。

另外與俄羅斯為鄰的芬蘭及格魯吉亞，就有大批俄羅斯民眾希望越境「避難」，不過芬蘭總理馬林（Sanna Marin）稱，考慮大規模減少來自俄羅斯的旅客和過境人數。芬蘭邊防部門指，東部連接俄羅斯邊界的交通與對上一周相比有增加迹象，但重申情況受到控制。