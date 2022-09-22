俄羅斯下令動員後「如何弄斷手」變熱搜詞　反戰者：不想被迫開槍

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁）9月21日頒布動員令，徵召30萬名預備役公民入伍。消息傳出後，不單當地機票忽然熱賣，「如何在家弄斷手」也成為Google熱搜詞。有參與反戰示威的民眾稱，盼望和平，不想被迫開槍。



俄媒早前已報道「如何離開俄羅斯」成為當地Google熱門搜尋關鍵詞，《新聞周刊》（Newsweek）最新在21日指，「如何在家弄斷手」（как сломать руку в домашних условиях）的搜尋量也急升。

報道稱，根據Google趨勢過去7日數據，在普京講話前，「如何在家弄斷手」搜尋次數極少，熱搜程度分數為0分（滿分為100），但消息公布後，熱搜程度在兩小時內從0分升至38分，顯示搜尋量在短時間內大幅增加。

新命令公布後，俄羅斯多地也出現反動員示威，超過1300人被捕。據俄羅斯人權組織OVD-Info所指，全國38個城市爆發示威，包括莫斯科及聖彼得堡。

示威者之一、學生費奧多羅夫（Vasily Fedorov）向傳媒表示「每個人都害怕，我期盼和平，不想被迫開槍。」

另一學生西多連科（Oksana Sidorenko）則表示「我來是表達我反對戰爭與動員」，又稱「為何他們要決定我的未來？我為自己感到擔心，也為了我的兄弟。」