普京動員│徵兵30萬「只佔可動員1%」 俄羅斯真的兵力無窮？

俄羅斯在烏克蘭的戰爭有重大升級，普京宣布「局部動員」，徵召30萬預備役軍人入伍，以來協助防衛1,000公里的接獨線和解放區，但稱是次「局部動員」只佔可動員資源1%。這似乎突顯俄方還有強大兵員作後盾，預備好隨時對烏戰事升級需要？



俄羅斯總統普京徵召30萬預備役人員，即是受過軍事訓練的民眾。而原則上，俄羅斯可以動員2500萬公民服兵役，但克里姆林宮尚未考慮。而且表明不會派遣應徵者到烏克蘭戰場作戰，額外人手主要是要保衛延綿長達1000公里的戰線。

俄羅斯的軍事力量在數量上優於烏克蘭，但烏克蘭的戰場戰術和精確的西方武器縮小了這一差距。除了原先已在烏東頓巴斯地區的數千名親俄武裝份子，俄羅斯2月開始入侵的軍力人數約為19萬。BBC報道，在今年二月開戰之前，俄羅斯擁有現役軍人90萬及預備役軍人200萬，合共290萬。而烏克蘭則有有現役軍人19.6萬及預備役軍人90萬，合共近110萬。

俄羅斯限制了軍事人員數目於100萬以內，不過隨着俄烏戰事急速擴大及延長，普京上月才頒令將軍隊人數增加13.7萬人。根據這項將於明年1月1日起生效的法令，連同非戰鬥人員在內，俄羅斯聯邦武裝部隊的整體人數將增至203萬人。新增人員將包括13萬名戰鬥兵員，把戰鬥兵員總數增加至逾115萬，即是比原有上限增加13%。

俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）9月21日表示對烏特別軍事行動中，至今5,937名俄士兵陣亡。（ＡP）

烏軍有力反攻 危及烏東形勢

有西方媒體報道，俄羅斯軍隊人力此前在烏克蘭得以加強，是通過私人保安公司招募自願者，並在俄控地區強制調動人員，但這些軍員並不包括在正規武裝部隊之內。但而俄軍近日於哈爾科夫北部的失利，頓涅茨河以北的頓巴斯城鎮萊曼（Lyman）亦開始迎來烏軍四面八方的進逼，烏方有力反攻也讓俄軍處於不利位置，相信促使普京作出明顯的調動。

在俄羅斯，兵役是強制性的，所有18-27歲俄羅斯男性必須服兵役，通常為期一年，而聯邦武裝部隊屬於一支職業軍隊，理論上只有簽訂勞工合約的兵員才可參與境外戰爭，正在服役的國民不會被派上戰爭前線。但國防部承認，在烏克蘭戰爭期間，有數人違規被派赴戰場，會以措施阻止情況再度發生。這次「局部動員」亦將不會動用到在學的大學生。

過去數月，俄羅斯當局亦發起過多次徵兵，特別是向較貧窮地區的國民招手，包括車臣、高加索地區，以穩定工作和收入作招徠。近月，克里姆林宮又通過了幾項改革措施，包括取消了入伍年齡限制，此前限制為18至40歲的俄裔公民或30歲以下外國人。新兵在軍校畢業後只須簽約就可參軍，毋需接受額外訓練。

普京譴責西方的基輔支持者製造反俄羅斯的威脅——並警告說，任何對俄羅斯領土完整的威脅都將遭到克里姆林宮「認為必要的任何武器」反擊。（AP）

招募不順

俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）21日又在「俄羅斯24」節目上表示對烏特別軍事行動中，至今5,937名俄士兵陣亡，遠低於西方及烏克蘭官方估計數字。儘管普京三月曾宣布會向殉職軍人的家庭補償700萬盧布，並向傷兵補償300萬盧布，但在烏克蘭戰爭之規模及慘烈程度，也許已超出不少人原先預期，對於戰場的恐懼嚇怕不少俄羅斯青年。每年俄羅斯都會進行兩次徵兵，目標是18歲至27歲的俄羅斯人。

然而對上一次於4至7月的招募行動似乎不太成功，紹伊古於7月宣布已向武裝部隊派遣了89,000名新兵，但預期人數為134,500人。有軍事專家估計，連計半年多以來在烏克蘭損兵折將，俄軍兵力已比名義上的一百萬軍力損失了數十萬人，恐怕預示戰況及組織上更加混亂。BBC俄羅斯又推測，俄羅斯在烏克蘭損失超過1000名精銳部隊成員，包括飛行員、情報專家及特種部隊。