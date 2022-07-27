英國通脹高企　麥當勞芝士漢堡14年來首加價

全球多國面對通脹升溫問題，英國6月通脹再創40年新高，當地麥當勞（McDonald's）7月27日宣布由於成本上升，旗下多款產品要加價，其中芝士漢堡會由0.99鎊（約9.38港元）加至1.19鎊（約11.27港元），為14年來首次加價。



芝士漢堡價錢廉宜，受到當地不少人喜愛，加價消息引來多間外媒報道。除了芝士漢堡外，英國麥當勞多款食物也會加價0.1鎊至0.2鎊（約0.94港元至1.9港元），這些受影響產品包括早餐、主餐、大杯裝咖啡、麥樂雞共享餐盒等。新售價自7月27日起生效。

英國麥當勞行政總裁Alistair Macrow表示「就像你們一樣，我們公司、擁有和經營我們餐廳的特許經營商及供應商，都感受到了通脹上升的影響。」

他稱仍致力以實惠價錢提供美味食物，「我們知道任何價格上漲都不是好消息，但我們已盡可能押後，並盡量減少這些變化。」

據英國國家統計局7月20日公布，當地6月消費物價指數（CPI）按年升9.4%，高於市場預期，再創自1982年以來新高。

擁有Ben & Jerry's、Magnum等雪糕品牌的英國企業聯合利華（Unilever）7月26日才宣布，最近數個月把一些產品價格提高11.2%。