伊朗女被道德警察拘捕後死亡引發反政府示威　總統回應指西方雙標

伊朗22歲女子阿米尼（Mahsa Amini）9月13日被指戴頭巾「戴得太鬆」，她遭宗教警察拘捕後死亡。事件在伊朗掀起示威浪潮，被指已出現反政府元素，最少17人死亡。



西方國家譴責伊朗政府，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）21日批評西方採取雙重標準。

阿米尼13日在伊朗首都德黑蘭（Tehran）被捕，她在被拘期間昏迷，送院3天後於16日死亡。警方聲稱她死於心臟病，不過有伊朗人認為她是遭宗教警察打死，他們於是參與示威，抗議政府和警察的行為。

示威者最初的目標是抗議宗教警察暴行以及為阿米尼討回公道，但目前示威已擴大為反政府示威。

伊朗示威：伊朗22歲女子阿米尼2022年9月13日被指以不適當方式戴頭巾，她遭宗教警察拘捕後死亡。圖為2022年9月20日，流亡海外的伊朗人在伊朗駐柏林大使館附近示威。（AP）

伊朗政府22日指，最少17人死亡，當中包括5名安全部隊成員。美國人權組織伊朗人權中心（Center for Human Rights in Iran，暫譯）則稱，根據獨立消息人士，已有36人在示威中喪生。

西方國家就阿米尼死亡事件譴責伊朗政府。萊希21日在美國紐約市出席聯合國大會時，批評西方國家在人權和公義方面採取雙重標準。他說伊朗受到「全球化的正義」打擊，阿米尼死亡事件被廣泛報道，但在西方國家中，一些女露宿者死亡，卻沒人為她們發聲。

萊希22日召開記者會，他指已下令調查阿米尼死亡事件。他對伊朗示威者說：「伊朗有言論自由……但無秩序、騷亂、以及破壞行為是不可接受的。」

伊朗示威：伊朗22歲女子阿米尼2022年9月13日被指以不適當方式戴頭巾，她遭宗教警察拘捕後死亡。圖為2022年9月21日，伊朗德黑蘭示威者因此事上街抗議。（AP）

萊希原定於21日在紐約市接受美媒記者阿曼普爾（Christiane Amanpour）訪問，但他最後拒絕受訪，因為阿曼普爾拒絕按他的要求在訪問期間戴頭巾。

阿曼普爾有一半伊朗血統，她指自己以往在伊朗工作時有戴頭巾，以遵守當地法律和習俗，惟她在其他沒規定女性須戴頭巾的國家訪問伊朗官員時，她不會戴頭巾。

她22日說：「在紐約市，或伊朗以外的任何其他地方，我從未被任何伊朗總統這樣要求過（要求她戴頭巾）。自1995年以來，我採訪過所有（伊朗）總統，無論是在伊朗境內還是境外，（我）從未被（他們）要求戴頭巾。」