杜魯多委任梅倩琳為加拿大駐華大使

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）9月23日宣布，委任梅倩琳（Jennifer May）為新任駐華大使，是該國首次有女性擔任有關職位。



加拿大《環球新聞》（Global News）及加拿大廣播公司（CBC）報道，杜魯多在聲明中表示，梅倩琳擁有三十年外交經驗，曾在北京及香港的使館工作，並於2019年起擔任駐巴西大使。消息人士透露，梅倩琳精通五種語言，當中包括普通話。

他指出，梅倩琳在中國的工作，將會是帶領加拿大在捍衛民主價值、人權和法治，亦是在加中關係上，推動加國優先事務的關鍵，當中包括支持兩國長久的人與人、經濟和商業合作。

I am deeply honoured to take up this important post on behalf of 🇨🇦 and Canadians. https://t.co/4dNtREOnxw — Jennifer May (@canjenmay) September 23, 2022

加拿大駐華大使一職通常都是由資深外交官擔任，不過對上兩任大使鮑達民（Dominic Barton）及麥家廉（John McCallum）則分別有商界和政治背景。

另外，杜魯多同日與到訪的韓國總統尹錫悅會面時，稱雙方需要策略地合作。他指出大家可以在氣候變化等問題合作，但同時在捍衛人權及尊重國際法治等議題上，有必要繼續應對中國的挑戰。