加拿大女主播超敬業　報新聞時遇「蒼蠅空襲」　臨危不亂一口吞下

加拿大有一位女主播播報到一半，蒼蠅不偏不倚直接飛入她的口中，猝不及防的她，一口氣直接把蒼蠅吞下肚。「蟲蟲空襲」無獨有偶，上週安大略省長才遭受體型更大的蜜蜂偷襲，當下也只好往肚裏吞，網友笑說，乾脆辦比賽看誰比較臨危不亂。



加拿大女主播播新聞播到一半，棚內卻響起「蒼蠅空襲警報」。

女主播直播時遇上蒼蠅襲擊，表情有一瞬間變化，但隨即回復正常，繼續報道新聞。

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加拿大女主播Farah Nasser：「國家緊急救難已經，已經出動救援，但巴基斯坦極端氣候。」

Sharing because we all need a laugh these days. Turns out it's not just @fordnation, I swallowed a fly on air today.



(Very much a first world problem given the story I'm introducing). pic.twitter.com/Qx5YyAeQed — Farah Nasser (@FarahNasser) August 29, 2022

雖然停頓了一下，不過趕緊當沒事繼續播報，不過把這幕放慢看清楚，原來有小到鏡頭都難捕捉的蒼蠅，飛到主播嘴裏，結果她乾脆一口把蒼蠅吞下肚，只是嚥下蒼蠅後她的心情已經寫在臉上。

加拿大女主播Farah Nasser：「我還感覺到蒼蠅在我喉嚨裏拍翅，太噁心了！」

CNN主播vs.加拿大主播：「妳後來還有看到那隻蒼蠅嗎？沒有，我想蒼蠅還在我腸胃裏。」

「昆蟲飛彈來襲」似乎成了加拿大的熱門關鍵字，因為一個禮拜前，竟然有蜜蜂找上安大略省長。

加拿大安大略省長福特：「來自衛生部門，（咳）我的天啊！我吞了一隻蜜蜂！」

比蒼蠅大好幾倍的蜜蜂直搗脾胃，用手挖也來不及了，只是省長的表情管理，似乎比女主播更高一籌。

CNN主播：「推特上網友還問，女主播跟省長誰表現比較鎮定？」

網友笑說乾脆辦比賽，可以參賽的選手也不少，像是美國前副總統彭斯，還有另一位體育主播。

體育主播：「終結比賽，（咳）抱歉。」

但為了工作敬業遇到「意外訪客」，還真只能往肚裏吞。

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