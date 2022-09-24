世衛專家就太早放棄防疫警告富裕國家：你雙手將沾滿鮮血

英媒9月23日公開他們訪問世界衛生組織（WHO）高級顧問艾爾沃德（Bruce Aylward）的內容。艾爾沃德稱，若較富裕國家現時決定「躺平」、放棄對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），他們的雙手將沾滿鮮血。



他表示：「若你現在就『入睡』，而一波疫情3個月後襲擊我們……天啊——你手上（將）沾滿鮮血。」

If you go to sleep right now and this wave hits us in three months... God — blood on your hands. 世界衛生組織高級顧問艾爾沃德

他指如果較富裕國家認為疫情已結束，他們應幫助較低收入國家抗疫。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）14日表示，新冠肺炎疫情終點在望，但仍未到達。美國總統拜登（Joe Biden）19日則稱，美國的新冠肺炎疫情已結束。

艾爾沃德回應指，當他聽到兩人的說法時，他覺得他們就像在說：「嗯，我們在這裏很舒服。」艾爾沃德因此想對他們說：「太好了，現在你真的可以幫助我們完成世界上其他地方的（抗疫）工作。」